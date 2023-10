- Iniciei minha carreira como treinador no Serrano e há um ano cheguei ao Botafogo como auxiliar técnico do sub-20. Durante esse período também tive oportunidade de me tornar o treinador interino, do meio do ano até aqui, agora chegando ao profissional. É muito gratificante chegar, fui muito bem recebido pelos jogadores e por todo o estafe, foi um dia bem produtivo - afirmou, ao falar sobre seus primeiros passos no Glorioso.