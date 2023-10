A 26ª rodada do Campeonato Brasileiro está prestes a começar e o Flamengo segue em busca de uma volta por cima no torneio nacional. Com 13 jogos a serem disputados, o Lance! se baseou nos resultados do primeiro turno para prever: caso o Fla repita o desempenho, como encerra a competição? Tem chances de título? Classificação para a Libertadores? Entenda!