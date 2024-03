Duplas brasileiras não vão bem no primeiro dia de competição no Mundial de Vôlei de Praia

A dupla Evandro e Arthur jogou duas partidas e venceu uma (Foto: Divulgação/VB)







Publicada em 06/03/2024 - 22:02 • Doha (CAT)

No primeiro dia de competição na fase de grupos do Mundial de Vôlei de Praia, em Doha, no Catar, as duplas brasileiras não tiveram um dia positivo. Juntando as categorias masculina e feminina, dos sete jogos, apenas duas vitórias para o Brasil.

O dia começou com a dupla Evandro e Arthur contra os suecos Åhman/Hellvig. Com muitos erros e sofrendo com o bloqueio forte dos nórdicos, os brasileiros perderam por 2 sets a 1, com parciais de 21-17, 16-21 e 15-10. Mais tarde no dia, a dupla voltou para enfrentar os italianos Rossi e Lupo, dessa vez a equipe brasileira não deu chance para os adversários, 2 sets a 0 (21-13 e 21-19) e agora precisam de mais uma vitória para passar de fase. Evandro e Arthur voltam para a quadra na quinta-feira (7), para encarar os alemães Ehlers/Wickler.

As brasileiras Carol e Bárbara perderam para as suíças Esmée e Zoé por 2 a 0. Apesar do jogo duro e de encaixar bem os saques, a dupla do Brasil cometeu 14 erros, que foi o fator fundamental para a derrota das duas. Na quinta-feira (7), Carol/Barbara terão duas partidas, contra as americanas Nuss e Kloth e as italianas Gottardi e Menegatti.

Uma das duas duplas vencedoras foi na partida seguinte, com Ana Patrícia e Duda. As brasileiras venceram as australianas Mariafe e Clancy por 2 sets a 0, para somar seus primeiros pontos no grupo A. Amanhã, eles fecham a primeira fase enfrentando as parcerias suíças de Hüberli/Brunner e Vergé-Dépré/ Mäder.

De virada, a dupla George/André perderam para os holandeses Van de Velde/Immers. Todos os sets foram apertados, com as parciais 20-22, 21-18 e 15-13, mas o bloqueio forte e eficiente (10, no total) dos europeus fizeram a diferença. Os brasileiros encaram os tchecos Perusic e Schweiner na quinta-feira (7).

Também de virada, as americanas Hughes/Cheng venceram as brasileiras Tainá/Victória. Com as parciais 16-21, 21-14 e 15-9, a dupla do Brasil sofreu com uma queda de rendimento brusca nos dois últimos sets, não aproveitando os erros das adversárias. A próxima partida da dupla é contra as compatriotas Aghata e Rebecca, na quinta-feira (7), que também perderam na primeira rodada.

A próxima partida de Tainá/Victória será contra Aghata/Rebecca (Foto: Divulgação/VB)

As holandesas Stam/Schoon dominaram as brasileiras Aghata/Rebecca por 2 sets a 0 com parciais de 21-16 e 21-12. A dupla Holanda foi melhor em todos os fundamentos, conseguindo seis aces e três bloqueios.