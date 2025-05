Luisa Stefani, número 31 do mundo e primeira do Brasil, teve uma estreia arrasadora em Roland Garros nesta quarta-feira ao lado da sua parceira, a húngara Timea Babos. A dupla derrotou com autoridade a parceria da ucraniana Anhelina Kalinina e a chinesa Yifan Xu por 6/0 e 6/1 em apenas 46 minutos e vão enfrentar a ucraniana Yuliia Starodubtseva e a tcheca Anastasia Detiuc na segunda rodada.

Luisa e Babos vêm de título no WTA 500 de Estrasburgo, na França, conquistado no último sábado, o maior da carreira de Luisa no piso de saibro. A húngara já conquistou o Aberto da França duas vezes em 2019 e 2020.

Luisa Stefani e Timea Babos têm dois títulos juntas

Stefani e Babos começaram a jogar juntas de forma fixa em abril, mas antes já haviam vencido o WTA 500 de Linz, na Áustria, e somam dois canecos juntas. Elas ocupam a nona posição do ranking da temporada e estão na briga por vaga no WTA Finals com as oito melhores parcerias de 2025.

João Fonseca pode reencontrar algoz; Alcaraz joga quarta

Campeão do ATP de Buenos Aires, em fevereiro, João Fonseca pode reencontrar um de seus algozes na temporada na terceira rodada de Paris. Isso se ele e Jack Draper passarem pela segunda fase. O rival do britânico sai do confronto entre o anfitrião Gael Monfils e o boliviano Hugo Dellien.

Número 5 do mundo, o tenista da Grã-Bretanha venceu o brasileiro em março, na quadra rápida de Indian Wells, na segunda, e acabou ficando com o título.

Abaixo, os últimos campeões de Roland Garros

2005 ESP Rafael Nadal

2006 ESP Rafael Nadal

2007 ESP Rafael Nadal

2008 ESP Rafael Nadal

2009 SUI Roger Federer

2010 ESP Rafael Nadal

2011 ESP Rafael Nadal

2012 ESP Rafael Nadal

2013 ESP Rafael Nadal

2014 ESP Rafael Nadal

2015 SUI Stan Wawrinka

2016 SRB Novak Djokovic

2017 ESP Rafael Nadal

2018 ESP Rafael Nadal

2019 ESP Rafael Nadal

2020 ESP Rafael Nadal

2021 SRB Novak Djokovic

2022 ESP Rafael Nadal

2023 SRB Novak Djokovic

2024 ESP Carlos Alcaraz