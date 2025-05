Ferrari de Schumacher é vendida em leilão; veja valores

A Ferrari F2001, utilizada pela escuderia de Maranello na temporada de 2001 e pilotada por Michael Schumacher, campeão daquele ano, foi vendida por 15,9 milhões de euros (equivalente a R$ 103 milhões na cotação atual). O carro, leiloado pela RM Sotheby’s, foi o mesmo usado pelo heptacampeão na vitória no GP de Mônaco daquela temporada. Rubens Barrichello era o companheiro de equipe do alemão na época.

Schumacher venceu cinco vezes em Monte Carlo, sendo três pela Ferrari e duas com a Benetton. Curiosamente, 2001 foi o único ano em que ele venceu no Principado e também ficou com o título da temporada, confirmado após a pole e vitória no GP da Hungria.

A venda do F2001 ocorreu antes do GP de Mônaco realizado no último fim de semana, vencido por Lando Norris. Os lucros com a negociação foram destinados à fundação Keep Fighting, que dá continuidade ao trabalho social de Schumacher após o acidente de esqui sofrido por ele em 2013. O comprador não foi revelado.

Em 2017, o mesmo carro já havia sido avaliado em US$ 4 milhões, mas acabou sendo arrematado por 7,5 milhões de dólares — tornando-se, à época, o segundo carro de F1 mais caro da história.

Carro mais caro já pilotado por Michael Schumacher

Com o novo valor alcançado neste leilão, o F2001 passou a ser o carro mais caro já guiado por Michael Schumacher, superando a Ferrari F2003, vendida por 9,75 milhões de dólares. Além disso, entrou para o top 4 dos mais valiosos de todos os tempos.

O recorde absoluto, no entanto, pertence à Mercedes-Benz W196 R Stromlinienwagen, usada por Juan Manuel Fangio e Stirling Moss em 1955. O modelo foi leiloado em fevereiro deste ano por 42,7 milhões de libras (aproximadamente R\$ 310 milhões), valor que ainda parece inalcançável no mercado atual de carros históricos da Fórmula 1.