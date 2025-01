A Ferrari se prepara para ter Lewis Hamilton como parte da equipe ao lado de Charles Leclerc. E a relação que os pilotos terão como companheiros intriga bastante os fãs de Fórmula 1, já que os dois são muito competitivos dentro da pista. A seguir, o Lance! relembra trocas entre o britânico e o monegasco, além de analisar aspectos que podem afetar o relacionamento entre os novos parceiros de escuderia.

Relação saudável

A relação entre Hamilton e Leclerc sempre foi saudável. Quando o monegasco começou a lutar por pódios e vitórias, em 2019, o britânico estava no auge na Mercedes e sempre elogiava muito o piloto mais jovem. E essas manifestações de admiração mútua continuaram ao longo dos anos. No entanto, o histórico da Fórmula 1 mostra que é bem mais fácil ter uma relação saudável quando não se divide espaço dentro da equipe.

Competitividade

Na última temporada, os ferraristas Leclerc e Carlos Sainz trocaram farpas, principalmente por conta de estratégias adotadas pela equipe ou pela necessidade de "trocar posição" com o companheiro ao longo das provas. Por esse motivo, a relação que Hamilton e o monegasco terão ainda é imprevisível.

Além do espanhol, Leclerc correu ao lado de Sebastian Vettel, tetracampeão mundial em 2019 e 2020. A relação entre os pilotos começou bem até a ocorrência de conflitos na pista e fora dela. Nesta época, Mattia Binotto era chefe da equipe. Porém, após a saída do veterano da equipe de 2021, a dupla sempre expressou respeito e garantiu que a relação fora das pistas era boa.

Agora, o piloto de Mônaco terá ao lado um heptacampeão mundial, que chega para liderar a Ferrari e trazer uma nova visão para Maranello. A concorrência pode preocupar ou gerar uma troca de experiências positivas.

Estilos parecidos

Leclerc e Hamilton têm estilos parecidos e podem "falar a mesma língua" na pista. Diferentemente do que acontecia entre o monegasco e Sainz, que eram bem distintos neste sentido, a nova dupla pode aliviar as tensões que a Scuderia viveu nas últimas temporadas.

Durante o ano de 2024, por exemplo, houve ocasiões em que uma nova peça não funcionou para Sainz, mas caiu como uma luva para Leclerc, como o caso do assoalho que estreou no GP do Japão.

São dois pilotos muito fortes, no entanto, vivem momentos diferentes em suas carreiras. Um está há um bom tempo na Ferrari em busca do primeiro título mundial, enquanto o outro, com sete títulos de Fórmula 1, busca voltar aos tempos de glória.