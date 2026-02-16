Dupla brasileira fica em 24º lugar no primeiro dia de bobsled 2-man

A dupla brasileira de bobsled, formada por Edson Bindilatti e Luís Bacca, encerrou o primeiro dia da prova de 2-man na 24ª colocação entre 26 equipes nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026. As duas primeiras baterias foram disputadas nesta segunda-feira (16) no Cortina Sliding Centre, com os brasileiros registrando o tempo total de 1min53s76c.

As descidas finais, que definirão os medalhistas, estão marcadas para esta terça-feira (17), com transmissão a partir das 15h00 (horário de Brasília).

Na pista, Bindilatti e Bacca enfrentaram dificuldades, especialmente no início do percurso na primeira descida, onde largaram como a 17ª dupla. Mesmo com os ajustes ao longo do trajeto, a dupla marcou 56s95c. Na segunda bateria, apesar de cometerem erros semelhantes, a dupla conseguiu melhorar o tempo, completando o percurso em 56s81c.

Alemanha na ponta

A Alemanha demonstrou superioridade, dominando o pódio provisório e ocupando as três primeiras posições. Johannes Lochner e Georg Fleishhauer lideram com o tempo de 1:49.90s, estabelecendo um novo recorde da pista na primeira descida, com 54.68s. Em segundo lugar, estão Francesco Friedrich e Alexander Schuller, com 1:50.70s, seguidos por Adam Ammour e Alexander Schaller, com 1:51.14s.

Completam o top 5: os americanos Frankie del Duca e Joshua Williamson, na quarta posição (1:51.24s), e os romenos Mihai Cristian Tentea e George Iordache, em quinto (1:51.38s).

Descida 1 e 2 do do Bobsled 2-man com a dupla brasileira Edson Bindilatti eLuis Bacca nos Jogos Olímpicos de Inverno Milao-Cortina 2026 Foto: Gabriel Heusi/COB

Próximas descidas

O Cortina Sliding Centre, pista de 1445m de extensão, 16 curvas e 107 metros de diferença de altitude, receberá as equipes novamente nesta terça-feira (17) para as duas baterias finais.

Após a conclusão da prova de 2-man, a agenda do bobsled continua com a competição de 4-man, programada para os dias 21 e 22 de fevereiro. No sábado (21), as duas primeiras baterias serão realizadas às 6h00 e 7h57. As finais acontecem no domingo (22), às 6h00 e 8h15 (de Brasília).

