Lucas Pinheiro fala sobre queda no slalom, valoriza ouro e manda recado de superação

Após a desclassificação no slalom dos Jogos Olímpicos de Inverno devido a uma queda durante a primeira descida nesta segunda (16), Lucas Pinheiro Braathen falou com serenidade sobre a queda e refletiu sobre os altos e baixos do esqui alpino. Especialista na prova, o brasileiro reconheceu o erro, exaltou o ouro conquistado dias antes e deixou uma mensagem de inspiração.

continua após a publicidade

➡️ Lucas Pinheiro cai na primeira descida e encerra sua participação nas Olimpíadas de Inverno

— Foi uma corrida difícil e isso é a arte do esqui alpino, esse balanço fino entre sucesso e tudo dar errado. Eu acho que é isso que faz a arte desse esporte que faço, é isso que faz o ouro que fiz há dois dias atrás tão lindo para mim.

Lucas destacou que vive um momento de maturidade na carreira, no qual aprendeu a abraçar também os dias difíceis para manter seu alto nível de competitividade. "Eu cheguei numa época em que preciso abraçar dias como os de hoje com gratidão, porque se não fosse em dias como esses, eu nunca iria poder trazer esse ouro para o Brasil".

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Sede de vitória

O esquiador ressaltou que situações como a vivida no slalom fazem parte da modalidade, disputada em meio à natureza e sujeita a variáveis imprevisíveis. Segundo ele, o erro esteve no excesso de intensidade em um trecho decisivo da pista.

continua após a publicidade

— Eu estava esquiando com 100% de intensidade para trazer mais um ouro para o Brasil. Nesse palco você precisa chegar com toda a energia que existe dentro de você, mas precisa achar o balanço entre intensidade, técnica e estratégia. Quando cheguei naquela seção da pista, deixei a técnica e a estratégia em casa. Eu só estava esquiando com intensidade — e isso não dá.

🤑⛷️ Aposte em quem levará a próxima medalha do Brasil!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Lucas tem só amor!

Apesar da frustração pela eliminação, Lucas preferiu transformar o momento em mensagem de inspiração. Ele falou diretamente para as crianças brasileiras que acompanharam a competição.

— Espero que vocês que nos assistiram de casa, vendo nossas cores nas Olimpíadas de Inverno e trazendo o ouro, possam sentir a força que vive dentro da gente. Tudo é possível. Não importa de onde você é, suas roupas ou a cor da sua pele. É o seu sonho, é quem você é por dentro. Então sigam seus sonhos e vamos embora!

Ao final da entrevista, o atleta agradeceu à imprensa pelo apoio ao longo da campanha olímpica e reforçou seu amor pelo esporte, deixando claro que a paixão pelo esqui alpino segue intacta — tanto nos dias de glória quanto nos de aprendizado.

Lucas Pinheiro Braathen, do Brasil, cai na primeira descida do slalom masculino em Bormio, nos Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026 (Foto: Dimitar Dilkoff/AFP)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial