Tetracampeão mundial de boxe, Acelino “Popó” Freitas venceu mais um combate no Fight Music Show, mas não com a facilidade esperada pelo público. Na sexta edição do evento, que aconteceu na noite deste sábado (17), em São Paulo, ele venceu Duda Nagle por decisão unânime dos juízes após seis rounds.

Apesar da superioridade e experiência de Popó, Duda Nagle aguentou os golpes e levantou a torcida na Vibra Arena, que reconheceu a persistência do ator.

Nome consagrado do boxe, Popó participou de todas as edições do Fight Music Show desde a sua estreia, em 2022. Aos 49 anos, ele soma triunfos diante de nomes como Pelé Landy, Kleber Bambam e Júnior Dublê.

Já Duda Nagle fez sua estreia no evento em 2025, e é mais conhecido por trabalhos como ator em novelas como "Malhação", "Caminho das Índias", "Salve Jorge", "Reis" e "A Dona do Pedaço", além do relacionamento com a apresentadora Sabrina Sato.

O Fight Music Show

O Fight Music Show (FMS) é um evento que mistura lutas de boxe com o universo das celebridades, atletas e artistas do Brasil. Desde sua estreia, em 2022, o evento tem chamado atenção por promover combates inusitados, reunindo nomes da música, ex-BBBs, lutadores veteranos e até influenciadores. Os combates seguem regras adaptadas para proteger a integridade física dos participantes e o evento é supervisionado pela Comissão Nacional de Boxe (CNB).

Resultados do Fight Music Show