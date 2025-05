Popó x Duda Nagle: confira outros famosos que subirão ao ringue no FMS 6

A sexta edição do Fight Music Show (FMS) acontece neste sábado, 25 de maio, e terá como luta principal o confronto entre Acelino "Popó" Freitas e o ator Duda Nagle. O evento será realizado em São Paulo e contará com outras lutas envolvendo nomes conhecidos da música, internet e televisão.

Além de Popó e Duda, o card do FMS 6 terá a participação de Tadalafellas, influenciador no mundo do fisiculturismo. MC Livinho, cantor e ex-jogador do Audax, e TZ da Coronel, outro nome do rap, estará presente na programação da noite.

O ator Daniel Rocha, conhecido por novelas da TV Globo, participará do evento em luta. Lucas Veloso, comediante e filho do humorista Shaolin, também sobe no ringue. Ambos vêm se preparando há meses para os seus confronto. Veja abaixo todos os confrontos

CARD DO EVENTO:

Popó x Duda Nagle

Rogério Minotouro x Tadalafella

MC Livinho x Lucas Veloso

Daniel Rocha x TZ da Coronel

Emilene Juarez x Inaê Barros

Souza Pitbull e Leo Gigante x Oliveira e Bruno Anunaki

Yuri Fernandes x Igor Alan

Danila Ramos x Halanna Leoparda

Haialas Esquivinha x Andres Gregorio

Denis Santos x Lebron Cristian

O FMS é um evento de boxe com influenciadores e artistas, que mistura entretenimento e esporte em lutas com regras adaptadas. A transmissão será feita por plataformas digitais e o card completo será anunciado oficialmente até a véspera do evento.

Além dos duelos, a programação incluirá apresentações musicais e participações de convidados ligados ao universo do entretenimento e do esporte. A organização espera casa cheia no ginásio e grande audiência nas plataformas de streaming.