Drugovich vibra com chance de guiar Aston Martin no TL1 do México

A Aston Martin anunciou, na manhã desta quarta-feira (9), a participação de Felipe Drugovich no primeiro treino livre do GP da Cidade do México de Fórmula 1. O retorno de Drugovich às atividades oficiais da categoria está marcado, então, para 25 de outubro. O piloto comemorou.

Drugovich, que esteve no carro do ano passado durante testes de pré-temporada e em treinos livres ao longo do ano, terá a primeira chance de guiar o AMR24 na pista — no lugar de Fernando Alonso.

— Estou muito empolgado para pilotar o AMR24 pela primeira vez, é uma oportunidade que eu vinha esperando há muito tempo — afirmou o piloto reserva e de desenvolvimento do time inglês.

— Passei boa parte do ano trabalhando no desenvolvimento do carro no simulador da equipe e vai ser incrível sentir na pista a diferença entre a simulação e a realidade — continuou.

Felipe Drugovich é piloto reserva da Aston Martin (Foto: Divulgação/Aston Martin)

O desafio será encarar uma pista onde nunca acelerou. Para isso, vai se preparar.

— Nunca corri no Autódromo Hermanos Rodríguez, que é uma pista desafiadora, com longas retas e curvas técnicas, então vou me preparar no simulador antes do evento para chegar bem no primeiro treino — finalizou.

A Fórmula 1 retorna de 18 a 20 de outubro em Austin, Estados Unidos, início da perna americana da temporada 2024.