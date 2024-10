Brasileiro substitui Alonso e disputa TL1 do GP da Cidade do México na F1

Felipe Drugovich já tem data marcada para participar de uma atividade oficial da Fórmula 1. Reserva da Aston Martin, o campeão da Fórmula 2 de 2022 vai substituir Fernando Alonso no primeiro treino livre do GP da Cidade do México, marcado para acontecer entre os dias 25 e 27 de outubro no Autódromo Hermanos Rodríguez.

Será a primeira experiência de Drugovich no AMR24, carro desenvolvido pela Aston Martin para a temporada 2024 da Fórmula 1. No total, o brasileiro terá 60 minutos ao longo do TL1 no comando do bólido que habitualmente é de Alonso. No TL2, o espanhol estará de volta ao cockpit.

— Estou muito empolgado para pilotar o AMR24 pela primeira vez, é uma oportunidade que eu vinha esperando há muito tempo. Passei boa parte do ano trabalhando no desenvolvimento do carro no simulador da equipe, e vai ser incrível sentir na pista a diferença entre a simulação e a realidade — afirmou.

— Nunca corri no Autódromo Hermanos Rodríguez, que é uma pista desafiadora, com longas retas e curvas técnicas. Então, vou me preparar no simulador antes do evento para chegar bem no primeiro treino. Sou muito grato à Aston Martin Aramco pela oportunidade e também ao Banco Master pelo apoio de sempre — finalizou Drugovich.

Felipe Drugovich é o piloto reserva da Aston Martin (Foto: Divulgação/Aston Martin)

Cada equipe da Fórmula 1 precisa ceder seus dois carros a um novato em pelo menos um treino livre da temporada. Com a oportunidade concedida a Drugovich na Cidade do México, a Aston Martin informou que planeja a segunda atividade, que será no carro de Lance Stroll, para uma “sessão futura”.

A Fórmula 1 retorna de 18 a 20 de outubro em Austin, Estados Unidos, início da perna americana da temporada 2024.