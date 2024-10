Verstappen dá de ombros para F1 perto de duelo decisivo: ‘Quero jogar EA FC’

A Red Bull terá um fim de semana crucial para a temporada 2024 da Fórmula 1 entre os dias 18 e 20 de outubro, no GP dos Estados Unidos, em Austin. A equipe taurina está preparando atualizações importantes para tentar fazer frente à McLaren e segurar a ponta da tabela do Campeonato de Pilotos para que Max Verstappen consiga o tetracampeonato mundial. Mas, pelo menos neste momento, o neerlandês não está ansioso para a prova estadunidense.

continua após a publicidade

Verstappen, assim como todo o grid da F1, está curtindo algumas semanas de folga após o GP de Singapura, antes de iniciar a preparação para a corrida no Texas. Durante uma transmissão ao vivo da Team Redline, equipe de corridas on-line do piloto, ele foi questionado sobre a próxima etapa, mas não demonstrou preocupação.

➡️ Norris rechaça aliviar contra Verstappen: ‘De capacete, odeio todo mundo’

— Ainda não [está ansioso]. Sempre acontece quando chego lá, fico empolgado. Ainda não, agora estou animado para jogar EA FC! — afirmou o #1.

continua após a publicidade

O EA FC 25, antigo Fifa, foi lançado pela EA Sports em setembro e carrega uma legião de fãs e jogadores que compram o game de futebol anualmente. Além do famoso iRacing, Verstappen parece ser um deles.

Voltando para a Fórmula 1, o desafio do piloto e da Red Bull é grande. Embora tenha 52 pontos de vantagem sobre Lando Norris, da McLaren, o neerlandês precisa que a equipe austríaca melhore o desempenho do RB20 para poder desafiar o britânico na pista e segurar a aproximação do #4 na tabela.

continua após a publicidade

➡️ F1: Michael Andretti divulga carta e confirma mudança de cargo

Max Verstappen durante o GP de Singapura, em Marina Bay (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

No GP de Singapura, realizado há pouco mais de 15 dias, Norris conseguiu defender a primeira posição na largada pela primeira vez no ano e não teve dificuldades para abrir uma larga vantagem sobre Verstappen no decorrer da prova — em certo momento, a diferença chegou a 25s, vencendo a corrida com segurança e tranquilidade. Agora, a equipe dos energéticos corre contra o tempo para evitar mais uma prova onde a McLaren sobre na pista.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Fórmula 1 volta entre os dias 18 e 20 de outubro para o GP dos Estados Unidos, em Austin.