Drugovich mira ‘fazer por merecer’ vaga na F1: ‘Não quero apenas substituir alguém’

Com a confirmação de que Lance Stroll está recuperado para o GP do Canadá, Felipe Drugovich fará as 24 horas de Le Mans no próximo fim de semana. O brasileiro comentou que não quer estar na Fórmula 1 apenas para ser reserva e que está feliz com o #311 da Cadillac na prova mais importante do Mundial de Endurance (WEC).

Stroll foi cortado do GP da Espanha, duas semanas atrás, por sentir dores na mão e no pulso. Ele ainda teve um ataque de fúria na garagem da equipe, após ser eliminado no Q2. Apesar de estar em Barcelona, Drugovich não pôde substituir o canadense na corrida porque não havia feito a classificação. Caso o #18 não se recuperasse a tempo do GP do Canadá, Felipe estava disposto a abrir mão das 24 horas de Le Mans. Questionado sobre o fato de não poder estrear na Fórmula 1, o paranaense foi direto.

— Houve comentários sobre sermos ‘refugiados’, não acho que isso seja justo. Não somos refugiados. Simplesmente não podia mais correr porque não havia espaço suficiente. Fiz tudo o que pude na F2 — iniciou.

— Mas estou realmente feliz. Posso correr em uma categoria de ponta, e isso é um prazer. É claro que eu adoraria ter conseguido um lugar na F1 em tempo integral. Mas não quero apenas substituir alguém. Quero fazer por merecer. Isso é algo que levo comigo — destacou. Sobre as 24 horas, Drugovich comentou.

Drugovich é piloto de teste da Aston Martin (Foto: Divulgação/Aston Martin)

— É uma boa formação. Gosto muito da equipe de Le Mans. Os dois pilotos (que vão dividir o carro #311 com ele, Frederik Vesti e Jack Aitken) foram escolhidos desde o primeiro dia, por isso é um prazer trabalhar com eles — salientou.

— É um esforço muito coletivo. Estamos todos na mesma garagem, compartilhando dados e trabalhando para melhorar juntos. É possível ver o progresso. De domingo para cá, nos aproximamos muito mais uns dos outros. Isso é um bom sinal — afirmou.

— Este é o tipo de pista em que o carro realmente ganha vida. As curvas de alta velocidade são adequadas para o bólido. Ele foi feito para essa pista, e é muito legal pilotar aqui — encerrou o brasileiro.

A programação das 24 Horas de Le Mans segue nesta quarta-feira: o TL2 tem início às 16h45 (horário de Brasília). Na quinta, o TL3 começa às 9h30, seguido pela hiperpole às 14h45. E o dia ainda reserva o TL4, programado para 17h45. A preparação se encerra no sábado, com o warm-up às 6h45 e largada prevista para as 10h.