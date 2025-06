A Aston Martin confirmou que Lance Stroll estará de volta às pistas já no GP do Canadá, em Montreal, neste final de semana. A participação do canadense em seu GP de casa estava em xeque após ele se ausentar da corrida na Espanha, na última rodada da temporada 2025 da Fórmula 1, por conta de dores nos punhos e precisar passar por uma cirurgia.

No entanto, recuperado, Stroll está confirmado no grid e Felipe Drugovich não será acionado pela equipe. Havia uma expectativa por parte do brasileiro, que é reserva na Aston Martin, de que seu nome seria chamado para este final de semana no Canadá. Porém, com essa possibilidade descartada, poderá focar 100% na disputa das 24 Horas de Le Mans, que também acontece nos próximos dias, entre 14 e 15 de junho.

Drugovich, inclusive, havia dito à Band após a rodada de Barcelona que a prioridade seria a Fórmula 1, caso Stroll não estivesse apto a disputar o GP do Canadá.

— No momento, não sei como as coisas vão acontecer. Primeiramente, desejo o melhor a Lance. Sobre Le Mans, minha prioridade sempre foi a Fórmula 1, então é isso que deve ser mantido até lá — disse o brasileiro.

Stoffel Vandoorne e Valtteri Bottas também eram outras possibilidades de reposição, já que também são suplentes de Aston Martin e Mercedes, respectivamente.

Stroll já deu voltas na pista

Stroll, em publicação feita pela Aston Martin nas redes sociais, celebrou o retorno ao grid sem perder um fim de semana de corrida e vibrou com a nova oportunidade de correr diante da torcida canadense em casa. Além disso, também revelou que já deu algumas voltas na França como forma de preparação.

— Estou empolgado para voltar ao volante com a equipe para o meu GP de casa neste fim de semana. Eu sempre iria lutar muito para estar pronto para correr diante da torcida em Montreal. Estou me sentindo bem após o procedimento e dei algumas voltas em Paul Ricard esta semana para me preparar. Obrigado por todo o apoio, vejo vocês neste fim de semana! — disse Stroll.

A Fórmula 1 realiza o GP do Canadá neste fim de semana, de 13 a 15 de junho, em Montreal, décima etapa da temporada 2025.