Fernando Alonso nunca escondeu o fato de ser um grande admirador das habilidades de Max Verstappen. Embora o neerlandês esteja encontrando mais dificuldades para entrar na briga pelo título em 2025, o espanhol deixou claro que o tetracampeão permanece “no mais alto nível” e evoluindo ano após ano na Fórmula 1.

Depois de vencer o primeiro campeonato, em 2021, o dono do RB21 número 1 passou a dominar a categoria e coletou mais três títulos desde então. O de 2023, por exemplo, foi alcançado com amplo domínio, enquanto o de 2024 acabou sendo mais complicado, já que a Red Bull não teve o melhor carro do grid durante a maior parte do certame.

Alonso: 'Ele está sempre no mais alto nível'

Em 2025, a McLaren aparece novamente como grande força da F1. Por isso, ainda que tenha vencido duas corridas até aqui, no Japão e na Emília-Romanha, Verstappen se viu com problemas para se manter próximo de Oscar Piastri e Lando Norris na classificação. Mas de acordo com Alonso, o momento difícil está todo na conta do time de Milton Keynes.

— Não acho que tenha mudado muito nesta temporada em relação às outras. Verstappen sempre faz sua melhor temporada a cada ano. Em 2021, ele tirou o campeonato de Lewis Hamilton e, depois disso, dominou por vários anos seguidos — disse o número 14 da Aston Martin em entrevista ao serviço de streaming DAZN.

— No ano passado, não tinha o carro mais dominante e ganhou o campeonato com várias corridas de antecedência. Está sempre no mais alto nível, e é uma tarefa da Red Bull lhe dar um carro que permita lutar pelo campeonato. Mas dele, não se pode duvidar — concluiu.

A Fórmula 1 realiza o GP do Canadá neste fim de semana, de 13 a 15 de junho, em Montreal, décima etapa da temporada 2025.