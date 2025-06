Verstappen ironiza críticas de Russell e rebate: “Vou trazer uns lenços da próxima vez”

Max Verstappen não quis entrar em polêmica por conta do incidente com George Russell no GP da Espanha deste domingo (1). O rubro-taurino descartou arrependimento, mas ironizou as críticas do rival e prometeu “trazer uns lenços” na próxima corrida.

continua após a publicidade

➡️F1: Verstappen pode ficar fora de corrida por punição; entenda

Na reta final da corrida, sofrendo com pneus duros, Verstappen foi alvo de um ataque de Russell, mas os dois acabaram se tocando, o que acabou resultando em uma punição de 10s ao tetracampeão. Russell encerrou a corrida irritado e chegou a classificar a manobra do adversário como “vergonhosa”.

Questionado sobre as fortes críticas de Russell após o incidente entre os dois, Verstappen respondeu de forma ácida.

- Bom, vou trazer uns lenços da próxima vez (...) Ele tem a visão dele. Eu tenho a minha. Sinceramente, é melhor focar apenas na corrida, que acho que foi bem ok até o safety-car - disse.

continua após a publicidade

O piloto da Red Bull, contudo, avaliou que vinha fazendo uma boa corrida, mas deu azar com a entrada do safety-car.

- Com os pneus duros, nós simplesmente não tínhamos nenhuma aderência. Não tínhamos nenhum jogo de pneus macios bom sobrando, pois fizemos três paradas. Foi, basicamente, azar. Até ali, estava parecendo bem bom para nós. Não tínhamos, claro, o ritmo da McLaren, mas, com as três paradas, ainda tínhamos chance, colocando-os um pouquinho sob pressão. Mas, infelizmente, o safety-car entrou no momento errado, o que também faz parte das corridas - declarou.

Verstappen, entretanto, não ficou satisfeito com a postura dos comissários, já que acredita que não existem padrões claros sobre os limites que cada piloto tem de respeitar.

continua após a publicidade

- Com o pneu duro, tive um grande momento na última curva, pois não conseguia acompanhar aqueles que estavam de macios ao meu redor. Na reta, tive também um lance na primeira curva e me mandaram devolver a posição. Honestamente, acho que o maior problema que temos são os padrões, o que é permitido e o que não é. Não é realmente natural e isso é frustrante. Claro, às vezes isso funciona a seu favor, mas, em outras, contra. Hoje, funcionou contra mim - acrescentou.

Por fim, Verstappen deixou claro que não vê a briga pelo título como uma realidade, já que a McLaren tem sido mais forte em 2025.

- Antes de mais nada, nunca disse que estava na luta pelo campeonato. Acho que, até aqui, todas as corridas foram duras. Quando eles acertam as coisas, são imbatíveis. E acho que isso está muito claro nesta temporada - encerrou.

<strong>Max Verstappen</strong> em ação pela Fórmula 1 (Foto: Reprodução/PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte