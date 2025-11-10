Dominante, Franca vence Botafogo e retoma sequência positiva no NBB
Time paulista venceu por 91 a 61
Em partida válida pelo NBB, nesta segunda-feira (10), o Franca superou o Botafogo, no Ginásio Pedrocão, por 91 a 61. O resultado leva o Alvinegro a sua sexta derrota em oito jogos na competição. Do outro lado, a equipe paulista tem seis vitórias na mesma quantidade de partidas e garante seu segundo triunfo consecutivo.
Matheusinho, do Botafogo, e David Jackson, do Franca, foram os cestinhas da partida. Ambos os atletas marcaram 18 pontos. Ainda assim, a atuação de Cristiano Felício também foi fundamental para a vitória do time da casa, como vem se tornando recorrente. O pivô do Franca anotou um duplo-duplo, com 16 pontos e 15 rebotes.
Com o resultado, a equipe paulista, atual tetracampeã do NBB, ocupa a terceira posição na tabela. Já o Botafogo é o 16º colocado.
Detalhes da partida
O Botafogo começou o jogo em baixo ritmo, deixando o Franca confortável na construção de suas jogadas. Assim, a equipe paulista terminou o primeiro quarto com uma vantagem de 12 pontos, no 26 a 14. Na segunda parcial, o roteiro foi ainda pior para a torcida botafoguense: o time saiu derrotado por 22 a 9, marcando mais uma atuação ruim do Botafogo na competição. No total, as equipes partiram para o intervalo com um 48 a 23 no placar.
Na volta da pausa, o visitante melhorou e conseguiu impor mais resistência ao Franca. Mesmo assim, a superioridade do adversário era evidente, com mais eficácia nas finalizações e melhor na organização das jogadas. Enquanto isso, o Alvinegro não aproveitava as poucas oportunidades que tinha. Após um 24 a 18 no terceiro quarto, o último foi mais equilibrado e o Botafogo ganhou por um ponto. Porém, com uma vantagem construída desde o início do duelo, o Franca saiu vencedor da partida por 91 a 61.
Próximos compromissos pelo NBB
O Franca volta à ação nesta quarta-feira (12) para um grande duelo contra o Flamengo. O Rubro-Negro é o líder da competição, de forma invicta. A partida acontece às 19h30 (de Brasília), no Ginásio Pedrocão. Já o Botafogo visita o Bauru, nesta quinta-feira (13), às 19h (de Brasília)
