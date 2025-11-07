NBB: Botafogo encerra sequência negativa com vitória em casa; veja resultados
Glorioso faz 82 a 75 no Oscar Zelaya e quebra sequência negativa na competição
- Matéria
- Mais Notícias
O Botafogo finalmente pôde respirar aliviado e comemorar no NBB. Jogando em casa, no Ginásio Oscar Zelaya, o Glorioso apresentou uma atuação sólida, venceu o Pato Basquete por 82 a 75 e encerrou um incômodo jejum de quatro derrotas consecutivas que vinha assombrando a equipe. A última vitória havia sido justamente em casa, contra o Vasco.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
O Alvinegro impôs seu ritmo desde o início e construiu a vantagem decisiva ainda no primeiro tempo. Com parciais de 20 a 16 no primeiro quarto e um excelente 26 a 14 no segundo, o time carioca foi para o vestiário com uma liderança confortável de 16 pontos (46-30).
Após um terceiro quarto equilibrado (16-16), o Pato Basquete, liderado por Tradavis Thompson (21 pontos), ainda tentou uma reação heroica no último período. A equipe paranaense venceu a parcial por 29 a 20 e cortou a diferença, mas o Botafogo, comandado por uma noite inspirada de seus astros, teve frieza para administrar o placar e garantir o importantíssimo triunfo.
O grande nome da vitória do Botafogo foi o armador Matheusinho. O jogador teve uma atuação de gala, foi o cestinha da partida com 27 pontos, além de 4 rebotes e 5 assistências. O ala Blake Marquardt também foi decisivo, contribuindo com 16 pontos e 5 rebotes, enquanto Emanuel Marcílio foi fundamental no garrafão com 13 pontos e 7 rebotes.
Veja como foi o outro jogo da rodada do NBB nesta sexta (7)
Em uma partida eletrizante decidida apenas na prorrogação, o União Corinthians venceu o Brasília por 95 a 88. O duelo foi marcado por um intenso equilíbrio, com o Brasília indo para o intervalo em vantagem (41-35), mas o time da casa buscou a reação e conseguiu levar o jogo ao tempo extra após um empate em 79 a 79 no tempo regulamentar. Na prorrogação, o União Corinthians foi dominante, aplicou uma parcial de 16 a 9 e garantiu a vitória.
Apesar da derrota de sua equipe, o armador Facundo Corvalan, do Brasília, foi o nome absoluto da partida, com uma atuação espetacular de 38 pontos, 7 rebotes e 5 assistências. Pelo lado vencedor, o União Corinthians contou com o cestinha André Góes (25 pontos) e uma forte atuação no garrafão da dupla Devon Scott (19 pontos e 11 rebotes) e Jeremy Hollowell (14 pontos e 11 rebotes), ambos alcançando duplo-duplo.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias