Em 2022, aos 15 anos, João Fonseca conquistou, no Rio de Janeiro, o Roland-Garros Junior Series, torneio que leva os campeões à chave juvenil do principal torneio no saibro do circuito mundial. Pois, neste domingo, a partir das 14h30, dois anfitriões tentarão repetir o feito do atual número 1 do Brasil na Sociedade Harmonia de Tênis, em São Paulo. Os jogos serão transmitidos ao vivo pela ESPN 2 e Disney+.

A primeira a entrar em quadra será a gaúcha Pietra Rivoli (finalista em 2023 e semifinalista ano passado), que duela com a peruana Yleymi Muelle. A seguir, o título será decidido entre o brasiliense Pedro Chabalgoity e o equatoriano Emilio Camacho.

- Consegui apresentar um bom desempenho novamente. Tenho me dedicado bastante nas últimas semanas e fiz ótimas partidas, o que me ajudou a melhorar a cada dia - disse Pietra, após o triunfo sobre Sofia Meabe, por 6/2 6/4.



Sua adversária, Muelle, despachou a mexicana Hanne Estrada por 7/5 6/1.

- Amanhã vou para a final com toda a força. A energia da torcida é incrível, é um verdadeiro privilégio jogar no Brasil. Espero que todos venham me apoiar e enviar boas vibrações - continuou a anfitriã.

Enquanto isso, Pedro Chabalgoity, semifinalista em 2023, vai disputar sua primeira final no Roland-Garros Juniors Series By Renault. No sábado (5), o brasiliense superou o peruano Nicolás Baena, de virada, por 3/6 6/2 e 6/0.



- Muito feliz por ter ganhado esse jogo, um jogo duro, mais mental e físico do que tático. É muito legal ter a energia da torcida. Vamos tentar ir dois brasileiros para Paris, eu e a Pietra - contou Pedro.

Ao todo, são 32 atletas de até 17 anos iniciaram o torneio, representando 10 países. A competição em São Paulo tem como embaixadores os argentinos Gabriela Sabatini e Juan Martin Del Potro, dois gigantes da história da modalidade.

João Fonseca guarda ótimas lembranças do torneio

Atual 59º do mundo, João Fonseca guarda ótimas lembranças do torneio que ele ganhou há três anos, no Rio de Janeiro Country Club, em Ipanema:

- Ter vencido o Roland-Garros Junior Series by Renault três anos atrás foi um momento muito importante em minha carreira. Ganhei o torneio no Rio e, de repente, estava jogando meu primeiro Grand Slam em que cheguei à terceira rodada em Paris - recorda João Fonseca.



Com a experiência de quem, aos 18 anos, já tem um título de ATP (conquistado em Buenos Aires, em fevereiro), o pupilo do técnico Guilherme Teixeira sabe que o Roland-Garros Series é um grande estímulo para os novos tenistas:



- Esse torneio é muito importante para jogadores jovens, pois ele proporciona uma experiência e

oportunidades únicas, especialmente para jovens latinos, que estão tão distantes desses grandes eventos. Irei sempre guardar com muito carinho esse momento.