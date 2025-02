O Comitê Olímpico Internacional (COI) oficializou a criação dos Jogos Olímpicos de Esports 2027, que fortalece a conexão entre os esportes eletrônicos e as competições olímpicas tradicionais. A iniciativa, anunciada durante a 142ª Sessão do COI em julho do ano passado, será realizada em parceria com o Comitê Olímpico e Paralímpico Saudita (SOPC).

continua após a publicidade

➡️ Campeão brasileiro de futebol americano desafia Philadelphia Eagles

Como parte dessa cooperação, a Esports World Cup Foundation (EWCF) foi nomeada Parceira Fundadora dos Jogos Olímpicos de Esports. A EWCF, organização sem fins lucrativos dedicada ao crescimento do setor de esports, terá um papel central na definição dos jogos, estruturação de torneios e engajamento do ecossistema competitivo global.

A parceria entre o COI e o SOPC foi um dos principais tópicos discutidos durante uma reunião em Riad, na Arábia Saudita, que contou com a presença do príncipe herdeiro e primeiro-ministro do país, Mohammed bin Salman, do presidente do COI, Thomas Bach, e do presidente do SOPC e ministro dos esportes, príncipe Abdulaziz bin Turki Al Faisal.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O presidente Bach celebrou a oficialização dos Jogos Olímpicos de Esports.

"Agora há um roteiro muito claro para os históricos primeiros Jogos Olímpicos de Esports. Com o Caminho para os Jogos Olímpicos de Esports começando este ano, os Jogos estão se tornando uma realidade. Esta é mais uma evidência da força da parceria entre o COI e o SOPC em muitas áreas."

O evento acontecerá em um momento de crescimento acelerado dos esportes na Arábia Saudita, que sediou mais de 100 eventos internacionais nos últimos anos, incluindo torneios de esports, futebol, automobilismo, tênis e golfe. O número de federações esportivas no país triplicou desde 2015, refletindo um forte investimento no setor.

Thomas Bach, presidente do COI, durante as Olimpíadas de Paris 2024 (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

Um comitê conjunto do COI e do SOPC foi criado para organizar os Jogos, sendo presidido por Ser Miang Ng e copresidido pelo príncipe Abdulaziz bin Turki Al Faisal. O grupo está atualmente trabalhando na definição dos jogos que farão parte da primeira edição do evento, marcando um novo capítulo na história do movimento olímpico.