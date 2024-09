Dobradinha brasileira no Mundial de Skate Vertical em Roma

Augusto Akio e Gui Khury foram pódio no torneio mundial de skate vertical (Foto: Kenji Haruta/World Skate)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 21:10 • Roma (ITA)

Neste sábado, a final masculina do campeonato mundial de skate vertical contou com dois brasileiros no pódio. O jovem skatista de 15 anos, Gui Khury, ficou com a primeira colocação, seguido de Augusto Akio, medalhista olímpico em Paris 2024.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O torneio, que aconteceu em Roma, na Itália, foi dominado por Khury. Ao garantir o segundo lugar geral nas classificatórias, o skatista chegou à final como um dos grandes favoritos, e não decepcionou. Na grande decisão, o brasileiro alcançou um total de 268.49 pontos, garantindo o primeiro lugar por larga diferença.

O jovem é um dos grandes destaques da modalidade e segue colecionando feitos no skate, como mais uma menção no Guiness, o livro dos recordes, no mês passado, ao realizar a manobra "Kickflip Body Varial 900", que nunca havia sido feita antes.

Augusto Akio e Gui Khury foram pódio no torneio mundial de skate vertical (Foto: Kenji Haruta/World Skate)

Também representando o Brasil na decisão, Augusto Akio não conseguiu superar seu conterrâneo, mas fez uma excelente atuação. Com 249.96 pontos, o Japinha conquistou o segundo lugar e garantiu mais uma medalha no skate para a coleção. Para fechar o pódio, o norte-americano Collin Graham ficou com o bronze.

➡️Brasil supera recorde de medalhas em Paralimpíadas; veja destaques e quadro geral

Embora seja modalidade forte no mundo dos esportes radicais, o skate vertical ainda não está no programa dos Jogos Olímpicos.