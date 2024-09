Duas surpresas nas semifinais do skate street em Porto Seguro

Rafaela Murbach avançou para a final do STU National 2024 de skate (Foto: Pablo Vaz/STU)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 18:19 • Porto Seguro (BA)

As semifinais da modalidade Street da etapa de Porto Seguro do STU National 2024 tiveram desfecho surpreendente. Neste sábado (7), os skatistas Rafaela Murbach, no feminino, e Matheus Teixeira, no masculino, não eram favoritos, mas fizeram apresentações seguras e chegaram à final com as melhores notas, na paradisíaca cidade baiana.

Rafaela Murbach tirou a melhor nota da semifinal logo na primeira das três voltas, na terceira e última bateria. Cada skatista tem 45 segundos para se apresentar, com mais 15 segundos para a Bomb Trick, manobra extra somada à nota da volta. A paulista de Bernardino de Campos ganhou 56,10 dos juízes, mais um 4,60 da “bomba”, e finalizou com 60,70, superando os 58,73 da líder do ranking, Isabelly Ávila.

- Curti muito essa pista e consegui me conectar bem com minha volta. Na primeira, acertei a Bomb Trick com uma manobra que nem tinha treinado no aquecimento. Na terceira e última volta, queria ter acertado o flip fifth, mas acabei não conseguindo. Mas vou tentar novamente na final e, quem sabe, aumentar minha nota e buscar o pódio - contou Rafaela.

Matheus Teixeira, gaúcho de Porto Alegre, foi o nome do sábado (7) do Street masculino. Combinando 63,44 da nota da volta com 12,07 da Bomb Trick, fechou com 75,51. Nenhum dos outros 11 skatistas foi capaz de tirá-lo do topo.

- Gostei demais dessa pista, por ser muito rápida, do jeito que gosto de andar. Muito bom o corrimão principal. As manobras giram certinho ali. Deu para fazer uma linha excelente. Agora, vou jogar o jogo na final, mas ainda tenho carta na manga para tentar surpreender e fazer meu primeiro pódio no STU - avisou Matheus Teixeira.

RESULTADO STREET FEMININO

(as 6 classificadas para a final)

BATERIA 1

1º – Isabelly Ávila – 58,73 (classificada)

2º – Giovana Dias– 51,93 (classificada)

BATERIA 2

1º – Maria Almeida – 53,47 (classificada)

2º – Carla Karolina – 40,28 (classificada)

BATERIA 3

1º – Rafaela Murbach – 60,70 (classificada)

2º – Kemily Suiara – 56,48 (classificada)

STREET MASCULINO

(os 6 classificados para a final)

BATERIA 1

1º – Matheus Teixeira – 75,51 (classificado)

2º – Gabryel Aguilar – 73,45 (classificado)

BATERIA 2

1º – Sebastian Simonetto – 72,45 (classificado)

2º – Vitor Hugo Genghini – 68,89 (classificado)

BATERIA 3

1º – Ivan Monteiro – 72,52 (classificado)

2º – Jorge dos Santos – 69,45 (classificado)

Domingo (8)

10h40 às 11h30 – Final Park masculino (ao vivo Esporte Espetacular, Globo)

14h às 14h45 – Final Street feminino (ao vivo SporTV e redes STU)

15h às 16h – Final Paraskate Street (ao vivo redes STU)

16h10 às 17h – Final Park feminino (ao vivo SporTV e redes STU)

17h20 às 18h05 – Final Street masculino (ao vivo SporTV e redes STU)

18h20 – Premiação