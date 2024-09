Mercedes exalta Hamilton e vê F1 2021 como passado: ‘Não podemos voltar no tempo’

Lewis Hamilton possui seis títulos mundiais pela Mercedes (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 07/09/2024 - 17:31 • Rio de Janeiro (RJ)

A Mercedes já vê a polêmica temporada de 2021 como passado na Fórmula 1 e só pensa no futuro. Pelo menos é o que garante Toto Wolff, chefe do time alemão e que vive seus últimos momentos ao lado de Lewis Hamilton na garagem da equipe O heptacampeão defenderá as cores da Ferrari a partir de 2025.

Na ocasião, Hamilton chegou no GP de Abu Dhabi de 2021, última prova do calendário, empatado em pontos com Max Verstappen, da Red Bull. Lewis liderava a corrida com folga até o acidente de Nicholas Latifi, da Williams, que forçou a entrada do safety-car.

Para a relargada, a direção de prova da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) determinou que apenas os retardatários que separavam Hamilton e Verstappen poderiam descontar as suas respectivas voltas, criando um duelo entre os dois candidatos ao título na volta final. Max, com pneus novos, superou Lewis com a Red Bull para sair com o título mundial. Michael Masi, então diretor de prova, acabou sendo afastado do cargo logo depois.

À emissora britânica BBC, Wolff enalteceu a carreira do #44 e afirmou que o ocorrido em Yas Marina não pode ser o “maior drama do mundo”.

- Você tem de olhar para isso como passado. Hamilton é o maior piloto de F1 de todos os tempos. Bateu todos os recordes e há apenas este, de campeonatos, em que ele se iguala a Michael Schumacher, outro grande — se não, com Lewis, o maior - disse o austríaco.

- Eu gostaria que tivesse acontecido o contrário? Com certeza. Se eu acho que o que aconteceu em 2021 foi justo? Não, não foi. Mas não podemos voltar no tempo e há coisas piores do que perder uma corrida ou um campeonato mundial - concluiu o chefe da Mercedes.

A Fórmula 1 agora só volta às pistas entre os dias 13 e 15 de setembro para o GP do Azerbaijão, em Baku.