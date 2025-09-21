O brasileiro Charles Do Bronx ficou sem adversário para a luta principal do UFC Rio, que acontece no próximo dia 11 de outubro, na Arena Farmasi e está irritado com atletas que recusaram substituir Rafael Fiziev, do Azerbaijão. Como o LANCE! publicou, o francês Benoit St. Denis foi um dos lutadores procurados pelo UFC para substituir Fiziev, mas a equipe do ‘’God of War’’ esclareceu que havia recusado o duelo, pois ‘’Charles merecia o melhor Benoit’’.

O brasileiro Renato Moicano foi outro que colocou seu nome como opção para enfrentar Do Bronx publicamente. Além dele, Mateusz Gamrot, da Polônia, também se manifestou. Porém, o ex-campeão se irritou com a postura de alguns atletas e, sem citar nomes, reclamou que os lutadores estavam querendo ‘’ganhar hype’’.

- Não cai nesse papinho desses caras que estão aí: ‘Ah, eu vou, eu vou’. Porque o UFC está batendo lá e todos eles falam: ‘Não há tempo para bater o peso’, ‘Não dá pra mim’. Então esse negócio de ficar postando na internet pra ganhar hype, esquece. Esquece porque está ficando feio. Vi um aí colocando não sei o quê, outro falando não sei o quê… Só que, na hora que o UFC liga, o que vocês falam? ‘Não dá. Me deu dor de barriga, quebrei o dedo, machuquei a mão’. Então para com esse bagulho que é feio. Eu quero lutar no UFC Rio. Eu que pedi essa luta. Meu adversário se machucou, aí mais uns 10 apareceram dizendo que iam aceitar, e até agora, sempre que o UFC liga, dizem que não dá. Parem com isso, porque está feio. Quer ganhar fama? Vai fazer outra coisa. Não fica dizendo que quer lutar comigo, sendo que é mentira - disparou Charles através de suas redes sociais.

Polonês favorito para pega Do Bronx no UFC Rio

Polonês Gamrot pode pegar Do Bronx no UFC Rio (Foto: Reprodução Instagram Mateusz Gamrot)

Sem uma definição quanto ao adversário de Charles Do Bronx, o UFC segue buscando alternativas. O polonês Gamrot ganha algumas fichas nesta disputa pois foi o único que desafiou Do Bronx claramente após o brasileiro desabafar, o que leva a crer que o duelo ainda não foi oferecido a Mateusz.

- Respeito o Charles do Bronx, mas eu disse direto ao UFC: quero te enfrentar na sua casa. Será uma verdadeira aula de chão, e estou pronto para provar isso - escreveu o polonês no Twitter.