UFC marca seis disputas de título para próximos meses; brasileiros em ação
Três brasileiros buscam títulos do UFC nos próximos meses
O UFC terá um último trimestre recheado de lutas interessantes e que valem muito - até agora, o Ultimate marcou simplesmente seis lutas pelo cinturão para os próximos três eventos numerados, incluindo três brasileiros em ação.
O mês de outubro, além de trazer o UFC de volta ao Brasil no dia 11, também terá Alex Poatan, Virna Jandiroba e Mackenzie Dern disputando cinturões.
No dia 4, Poatan faz a luta principal do UFC 320 em Las Vegas contra o campeão Magomed Ankalaev. Trata-se de uma revanche do duelo que Alex perdeu no primeiro semestre. O russo vem cheio de moral e tem feito bastante provocações ao brasileiro nas redes sociais. Alex, por sua vez, parece mais focado no título e pronto para supera o rival na revanche.
Já no próximo evento numerado, o UFC 321, duas brasileiras se enfrentarão pelo título vago do peso palha. Número um da categoria, Virna Jandiroba enfrenta a quinta colocada Mackenzie Dern na luta co-principal do evento marcado para o dia 25 de outubro em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.
Curiosamente, a luta entre as duas também é uma revanche - no primeiro duelo, Dern levou a melhor por decisão unânime. Desta vez, o combate valerá o título palha uma vez que a campeã Weili Zhang desistiu do título para ter a oportunidade de desafiar a dona do cinturão da categoria de cima, Valentina Shevchenko.
Outros cinturões do UFC em jogo
Para além dos brasileiros em ação, o UFC oferecerá duas lutas entre campeões de divisões diferentes. O UFC 322, marcado para o dia 15 de novembro em Nova York, terá dois duelos por cinturões entre quatro campeões.
Islam Makhachev era o campeão peso leve até desistir do título para desafiar o dono do cinturão da categoria de cima. Na luta principal do UFC 322, Makhachev desafia Jack Della Maddalena pela cinta do peso meio-médio.
A já mencionada Zhang fez um movimento muito parecido, desistindo do título peso palha para desafiar Shevchenko no peso mosca. O duelo geracional entre as duas acontecerá na luta co-principal do UFC 322.
UFC 323 promete mais lutas
Ainda falta um grande evento em 2025 para o UFC fechar o ano com chave de ouro e é possível que mais lutas de título sejam confirmadas.
Até agora, não há lutas de cinturão anunciadas nas seguintes divisões: peso mosca, peso pena, peso leve, peso médio e peso galo feminino.
Lutas de título confirmadas
UFC 320 - 4 de outubro em Las Vegas (EUA)
Peso meio-pesado: Magomed Ankalaev (c) x Alex Poatan
Peso galo: Merab Dvalishvili (c) x Cory Sandhagen
UFC 321 - 25 de outubro em Abu Dhabi (EAU)
Peso pesado: Tom Aspinall (c) x Cyril Gane
Peso palha: Virna Jandiroba x Mackenzie Dern
UFC 322 - 15 de novembro em Nova York (EUA)
Peso meio-médio: Jack Della Maddalena (c) x Islam Makhachev
Peso mosca: Valentina Shevchenko (c) x Weili Zhang
