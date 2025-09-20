UFC terá seis lutas por cinturão nos próximos eventos numerados.

O UFC terá um último trimestre recheado de lutas interessantes e que valem muito - até agora, o Ultimate marcou simplesmente seis lutas pelo cinturão para os próximos três eventos numerados, incluindo três brasileiros em ação.

O mês de outubro, além de trazer o UFC de volta ao Brasil no dia 11, também terá Alex Poatan, Virna Jandiroba e Mackenzie Dern disputando cinturões.

No dia 4, Poatan faz a luta principal do UFC 320 em Las Vegas contra o campeão Magomed Ankalaev. Trata-se de uma revanche do duelo que Alex perdeu no primeiro semestre. O russo vem cheio de moral e tem feito bastante provocações ao brasileiro nas redes sociais. Alex, por sua vez, parece mais focado no título e pronto para supera o rival na revanche.

Alex Poatan encara Magomed Ankalaev no UFC 320 (Foto: Reprodução/UFC)

Já no próximo evento numerado, o UFC 321, duas brasileiras se enfrentarão pelo título vago do peso palha. Número um da categoria, Virna Jandiroba enfrenta a quinta colocada Mackenzie Dern na luta co-principal do evento marcado para o dia 25 de outubro em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Curiosamente, a luta entre as duas também é uma revanche - no primeiro duelo, Dern levou a melhor por decisão unânime. Desta vez, o combate valerá o título palha uma vez que a campeã Weili Zhang desistiu do título para ter a oportunidade de desafiar a dona do cinturão da categoria de cima, Valentina Shevchenko.

Outros cinturões do UFC em jogo

Makhachev tentará segundo título no UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Para além dos brasileiros em ação, o UFC oferecerá duas lutas entre campeões de divisões diferentes. O UFC 322, marcado para o dia 15 de novembro em Nova York, terá dois duelos por cinturões entre quatro campeões.

Islam Makhachev era o campeão peso leve até desistir do título para desafiar o dono do cinturão da categoria de cima. Na luta principal do UFC 322, Makhachev desafia Jack Della Maddalena pela cinta do peso meio-médio.

A já mencionada Zhang fez um movimento muito parecido, desistindo do título peso palha para desafiar Shevchenko no peso mosca. O duelo geracional entre as duas acontecerá na luta co-principal do UFC 322.

UFC 323 promete mais lutas

Ainda falta um grande evento em 2025 para o UFC fechar o ano com chave de ouro e é possível que mais lutas de título sejam confirmadas.

Até agora, não há lutas de cinturão anunciadas nas seguintes divisões: peso mosca, peso pena, peso leve, peso médio e peso galo feminino.

Lutas de título confirmadas

UFC 320 - 4 de outubro em Las Vegas (EUA)

Peso meio-pesado: Magomed Ankalaev (c) x Alex Poatan

Peso galo: Merab Dvalishvili (c) x Cory Sandhagen

UFC 321 - 25 de outubro em Abu Dhabi (EAU)

Peso pesado: Tom Aspinall (c) x Cyril Gane

Peso palha: Virna Jandiroba x Mackenzie Dern

UFC 322 - 15 de novembro em Nova York (EUA)

Peso meio-médio: Jack Della Maddalena (c) x Islam Makhachev

Peso mosca: Valentina Shevchenko (c) x Weili Zhang