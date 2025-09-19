Quatro derrotas em quatro lutas pelo título, com derrotas de Moicano, Poatan, Lopes e Oliveira.

Johnny Walker é o único brasileiro a vencer um estrangeiro em 2025, no UFC China.

O Brasil é um dos principais países no MMA mundial, com diversos astros e campeões na história do UFC. Porém, a fase do MMA brasileiro em 2025 não é das melhores. E isso é verificável pelo número de derrotas de atletas do Brasil em lutas principais do Ultimate.

Só neste ano, o Brasil esteve envolvido em 13 main events, e acabou derrotado em 12 dos 13. Curiosamente, foram três vitórias, o que é explicado pelo fato de que em duas destas três lutas, o duelo era Brasil x Brasil.

Foi assim no primeiro card do UFC no ano, quando Mackenzie Dern conquistou importante vitória diante de Amanda Ribas na revanche entre as duas. Dern finalizou Ribas no terceiro assalto e conquistou a primeira vitória do Brasil em lutas principais no ano - Amanda amargou a primeira de 12 derrotas.

No último evento até agora do UFC a história se repetiu: os brasileiros Diego Lopes e Jean Silva se enfrentaram e adicionaram uma vitória e uma derrota ao ‘’cartel brasileiro’’ em lutas principais do Ultimate em 2025.

Johnny Walker: única vitória contra gringo no UFC

Johnny Walker venceu luta principal no UFC Xangai (Foto: Reprodução Instagram UFC Español)

O meio-pesado Johnny Walker foi o único brasileiro a conquistar uma vitória sobre um estrangeiro em um main event do UFC em 2025. E ele fez isso na casa do adversário. Lutando com a corda no pescoço no UFC China, Walker conquistou uma grande vitória sobre o favorito Mingyang Zhang, ressuscitando sua carreira na categoria até 93kg.

Porém, no total, o Brasil tem se dado muito mal em lutas principais do UFC, principalmente em relação a lutas de cinturão. Foram quatro derrotas em quatro combates pelo título: Renato Moicano (este de última hora), Alex Poatan, Diego Lopes e Charles Oliveira foram derrotas por Islam Makhachev, Magomed Ankalaev, Alexander Volkanovski e Ilia Topuria, respectivamente.

Maré vai virar?

Pôster oficial do UFC Rio com destaque para Charles Oliveira e Fiziev (Foto: Reprodução UFC)

O UFC já tem mais duas lutas principais marcadas com atletas brasileiros e são os dois maiores astros do Brasil atualmente que estarão em ação.

No dia 4 de outubro, Alex Poatan busca a revanche com Magomed Ankalaev, enquanto Charles Oliveira busca importante vitória sobre Rafael Fiziev uma semana depois, no UFC Rio.

Brasil nas lutas principais do UFC em 2025

11 de janeiro - Mackenzie Dern (BRA) venceu Amanda Ribas (BRA) por finalização

18 de janeiro - Islam Makhachev (RUS) venceu Renato Moicano (BRA) por finalização

15 de fevereiro - Jared Cannonier (EUA) venceu Gregory Rodrigues (BRA) por nocaute

8 de março - Magomed Ankalaev (RUS) venceu Alex Poatan (BRA) por decisão

12 de abril - Alexander Volkanovski (AUS) venceu Diego Lopes (BRA) por decisão

26 de abril - Ian Machado Garry (IRL) venceu Carlos Prates (BRA) por decisão

3 de maio - Cory Sandhagen (EUA) venceu Deiveson Figueiredo (BRA) por nocaute técnico

17 de maio - Michael Morales (EQU) venceu Gilbert Durinho (BRA) por nocaute

28 de junho - Ilia Topuria (GEO) venceu Charles Do Bronx (BRA) por nocaute

12 de julho - Derrick Lewis (EUA) venceu Talisson Teixeira (BRA) por nocaute

23 de agosto - Johnny Walker (BRA) venceu Mingyang Zhang (CHN) por nocaute

6 de setembro - Nassourdine Imavov (FRA) venceu Caio Borralho (BRA) por decisão

13 de setembro - Diego Lopes (BRA) venceu Jean Silva (BRA) por nocaute