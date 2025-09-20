Charles Do Bronx ficou sem adversário para o UFC Rio em 11 de outubro.

O brasileiro Charles Do Bronx ficou sem adversário para o UFC Rio do próximo dia 11 de outubro, após a saída de Rafael Fiziev, segundo o Octagon Update. Porém, o Ultimate está ativo na busca por um substituto para manter o brasileiro como atração principal do retorno da organização ao Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

Uma das principais opções do UFC para substituir o lutador do Azerbaijão é o francês Benoit St. Denis, que vem de vitória dominante sobre Maurício Ruffy, no UFC Paris do último dia 13 de setembro. Após o duelo, St. Denis havia expressado interesse em substituir Fiziev ou Oliveira, em entrevista ao Ariel Helwani Show.

O LANCE! confirmou que o astro francês está negociando seu retorno com o UFC e, caso as duas partes entrem em acordo, St. Denis pode ser o adversário de Charles Do Bronx no UFC Rio.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Prodígio no MMA e astro do UFC na França

St. Denis quer lutar no UFC Rio (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Benoit St. Denis é conhecido por ser um dos principais nomes do UFC e do MMA na França. Porém, sua trajetória no esporte começou tarde. Membro das Forças Especiais do Exército Francês e com experiência em incursões na África, ‘’O Deus da Guerra’’ iniciou seus treinos no MMA em no final da última década.

Imediatamente, ficou claro que tratava-se de um prodígio, com incrível capacidade de aprendizado, e ele logo foi sendo preparado para eventualmente chegar ao UFC. Antes disso, o francês se notabilizou com vitórias relevantes sobre nomes como Luan Santiago e Mario Saeed.

continua após a publicidade

Após assinar com o UFC para pegar uma luta em cima da hora, St. Denis perdeu para Elizeu Capoeira no meio-médio, mas logo emplacou cinco vitórias seguidas nos leves. Porém, perdeu as próximas duas lutas, para Dustin Poirier e Renato Moicano.

No entanto, de time novo, Benoit ganhou as próximas duas, incluindo uma dominante vitória sobre Maurício Ruffy.