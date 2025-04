Zverev conquista o tricampeonato do ATP 500 de Munique

No dia em que completa 28 anos, Alexander Zverev derrota o americano Ben Shelton, por 2 sets a 0, e conquista o terceiro título do ATP 500 de Munique na carreira. Com parciais de 6/2 e 6/4, o tenista alemão faturou 2,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 16,5 milhões) com mais um título disputado no saibro.

O tenista da casa precisou de 1h10min para confirmar a vitória, sob o olhar do craque de futebol, Thomas Müller. Zverev repete os feitos de 2017 e 2018 quando se sagrou bicampeão da competição. Na época o torneio era da categoria ATP 250 e este ano recebeu um upgrade da Associação dos Tenistas Profissionais.

Ben Shelton não teve nenhuma chance de quebra no jogo e foi dominado totalmente por Zverev que quebrou duas vezes no primeiro set e uma no segundo. Este é o 24º troféu conquistado por Sascha, como é conhecido, na carreira e o primeiro no ano.

Zverev teve chance de assumir o topo do ranking mundial, após a suspensão de Jannik Sinner, mas acabou tropeçando com o vice-campeonato no Australian Open e com a derrota surpreendente no Rio Open, eliminado nas quartas de final.

Zverev ultrapassa Carlos Alcaraz

Com o título assegurado, o craque alemão somou 500 pontos no ranking mundial e assumiu vice-liderança, ultrapassando o espanhol Carlos Alcaraz. Após vice-campeonato jogando em casa, Alcaraz estacionou nos 8.050 pontos, enquanto Sascha chegou a pontuação de 8.085.

Com a vitória sob o craque espanhol, em Barcelona, o dinamarquês Holger Rune volta ao top 10 após um ano. O atual líder do ranking mundial é o italiano Jannik Sinner, com 9.930 pontos ganhos.