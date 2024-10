Alcaraz é surpreendido por Machac em Xangai e adia reencontro com Sinner

O espanhol Carlos Alcaraz, vice-líder da ATP, acabou superado pelo tcheco Tomas Machac, 33º do ranking, nas quartas de final o Masters de Xangai, na China, e adiou o reencontro contra o italiano número 1 do mundo, Jannik Sinner, que venceu Daniil Medvedev, 5º colocado.

continua após a publicidade

Abrindo a programação em Xangai nesta quinta-feira, Sinner precisou de 1h23 para fechar o placar em 6/1 6/4 contra Medvedev, que cometeu 25 erros não-forçados a 20 do italiano, que disparou 26 bolas vencedoras a 12 e nove aces a três, Medvedev cometeu as quatro duplas-faltas da partida.

➡️ Veja informações sobre o último torneio que Rafael Nadal disputará na carreira

Na sequência, foi a vez de Carlos Alcaraz tentar confirmar a semifinal diante do italiano, mas após 1h55 de duelo foi superado nos detalhes por Machac com placar de 7/6 (7-5) e 7/5 tendo cometido 20 erros não-forçados a 42 de Machac, que disparou 31 bolas vencedoras a 25 do espanhol, que bateu oito aces contra cinco do tcheco.

continua após a publicidade

- Eu sabia que o nível do meu tênis seria ótimo porque estou jogando o melhor agora, com certeza - disse Machac na entrevista em quadra.

- Eu venci Tommy Paul (no meu) último jogo com uma performance inacreditável. Com esses tipos de jogadores, eu tenho que jogar esse nível, caso contrário é 6-2, 6-3 e você vai para casa, não há outra opção. Estou feliz por ter conseguido jogar assim por dois sets - foi sincero.

- Eu sabia que tinha uma chance (de vencer Alcaraz), mas nunca se sabe, mesmo com um set e 5-4 você ainda está muito longe de vencer a partida. Joguei um ótimo tênis contra ele na Copa Davis (em setembro), mas houve esse nível apenas um set. Hoje foi (por) dois, então foi o suficiente - completou ele que teve se abandonar o duelo pela Copa Davis contra o espanhol por conta de uma lesão.

continua após a publicidade

Tomas Machac após vencer Alcaraz (Foto: HECTOR RETAMAL / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Machac encara Sinner em busca de sua final inédita de Masters 1000 e mostrou-se empolgado.

- Estou ansioso por isso. Estou realmente gostando e estou feliz por poder jogar contra os melhores - finalizou. Sinner e Machac se enfrentaram uma vez no circuito profissional, este ano, nas quartas de final do Masters de Miami e o italiano levou a melhor.