Hugo Calderano perde na estreia do WTT Finals, no Japão

O brasileiro Hugo Calderano, perdeu na primeira rodada do WTT (World Table Tennis) Finals, disputado em Fukuoka, no Japão, nesta quinta-feira (21). Com a derrota para Jang Woojin, o mesa-tenista foi eliminado do torneio que reúne os melhores do mundo, além de ser disputado em quatro fases.

continua após a publicidade

➡️Skate Tóquio: SLS anuncia lista para última classificatória antes da final em São Paulo

Hugo era o único brasileiro na competição e encarou na primeira partida um antigo adversário. Ele encarou o sul-coreano nas quartas de final nas Olimpíadas de Paris, quando o derrotou por 4 a 0. No confronto do WTT Finals, entretanto, Woojin deu o troco e superou Calderano — desta vez por 3 a 2.

Como foi a derrota de Hugo Calderano no WTT Finals?

Woojin abriu 5 a 1 no primeiro game do jogo, mas Hugo reagiu e empatou em 6 a 6. Ao final, o sul-coreano manteve o bom nível e venceu por 11 a 7 a parcial. No set seguinte, o confronto teve mais equilíbrio, com ambos os atletas oscilando na liderança. Calderano fechou o set pelo mesmo placar do primeiro e empatou a partida.

continua após a publicidade

Na terceira etapa, o brasileiro começou se impondo. Ele chegou a abrir um 5 a 0, mas viu o adversário marcar quatro pontos seguidos e diminuir a distância. Apesar do susto, Hugo se recuperou e finalizou a parcial em 11 a 5.

Hugo Calderano foi eliminado na primeira rodada do WTT Finals 2024 (Divulgação/WTT)

O quarto set começou com o mesmo tom do segundo. Quando o placar apontava 7 a 5 para o sul-coreano, Calderano embalou boa sequência e empatou em 7 a 7. No entanto, Woojin manteve o bom nível e fechou em 11 a 7 — e o placar do jogo estava empatado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na última parcial, Hugo e Jang se alternaram na liderança, até que o sul-coreano disparou e abriu 6 a 2. O brasileiro teve bom poder de reação e chegou a diminuir para 8 a 7, mas não foi suficiente. Apenas Woojin pontuou e o game fechou em 11 a 7, com 3 sets a 2, e eliminação de Calderano.