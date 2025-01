Vitória Miranda conquista Australian Open Júnior em cadeira de rodas

É do Brasil! A brasileira Vitória Miranda venceu, neste sábado (25), o título do Australian Open Júnior em cadeira de rodas. Na final da competição para atletas até 18 anos, a tenista derrotou a norte-americana Sabina Czauz, por 2 sets a 1.

continua após a publicidade

➡️Madison Keys brilha, impede feito de Sabalenka e é campeã do Australian Open

Esta foi a terceira vez que o Brasil foi campeão do Australian Open em 2025 — o país já havia conquistado dois títulos nas duplas do juvenil em cadeira de rodas. A própria Vitória Miranda já havia levado o título no feminino, enquanto Luiz Calixto venceu no masculino.

Mineira de 17 anos, Vitória Miranda nasceu prematura e tem apenas 10% da força nas pernas. Em 2023, ainda aos 15 anos, a tenista foi campeã duas vezes do Parapan de Jovens realizado em Bogotá, na Colômbia. A atleta subiu no pódio no simples e nas duplas mistas.

continua após a publicidade

O título em si já seria especial, mas o triunfo em cima de Czauz foi como uma revanche. Na primeira fase do torneio, no formato onde todos se enfrentavam, Vitória perdeu para a norte-americana. Apesar do primeiro resultado negativo, a brasileira superou Ailina Mosko e Luna Gryp na primeira fase para alcançar a vaga na decisão.

Vitória Miranda beija troféu do Australian Open Júnior (Foto: Divulgação/CBT)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Vitória repete feito histórico

Assim como Vitória Miranda, a tocantinense Jade Lanai também foi campeã em duas chaves de um Grand Slam. Em 2022, a tenista foi campeã no simples e nas duplas femininas no US Open.