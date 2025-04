João Fonseca no Challenger de Estoril: saiba o horário e onde assistir

João Fonseca estreia nesta quarta-feira (30) contra o holandês Jesper de Jong, número 93° do ranking da ATP, pela primeira fase do Challenger 175 de Estoril, em Portugal. O confronto começa por volta das 14h30 (de Brasília) e terá transmissão da Challenger TV e do Disney+ Premium (streaming).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A partida encerra a programação do dia no Estádio Millenium, quadra principal do torneio português. Quem avançar para a próxima rodada, enfrenta o vencedor entre Jaime Faria (#105), de Portugal, e Bernabe Zapata Miralles (#380), da Espanha.

João Fonseca publicou em suas redes sociais alguns registros dos primeiros dias em Portugal e escreveu: "Seguimos para mais em Portugal 💪".

Esta é a segunda vez que o brasileiro participa do torneio português, no ano passado, a competição serviu como primeiro ATP europeu da carreira profissional do carioca. Ele acabou eliminado na primeira rodada para o britânico Jan Choinski, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 e 6/4.

continua após a publicidade

Vale ressaltar que o evento era um ATP 250 até ano passado, foi realocado para um Challenger 175 este ano, mas voltará a ser um ATP em 2026.

João Fonseca em treino no Challenger de Estoril (Foto: Miguel Reis Photography/Divulgação)

Provável caminho de João Fonseca no Challenger de Estoril

➡️Quanto João Fonseca faturou em prêmio no Madrid Open?

Se avançar, João enfrenta nas oitavas um qualifier ou o português Jaime Faria, 105º. Nas quartas de final pode cruzar com o quarto favorito, o americano Marcos Giron, 45º e que é o quarto cabeça de chave. Em eventual semifinal o brasileiro pode encarar o canadense Felix Aliassime, principal favorito e 19º do mundo, que ganhou um convite de última hora após perder na estreia no Masters 1000 de Madri, na Espanha.