Final do Australian Open: horário e onde assistir Sabalenka e Keys

A final está definida. Aryna Sabalenka e Madison Keys duelam pelo Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada. A bielorrussa busca manter sua invencibilidade de 20 jogos em Melbourne e o terceiro título consecutivo, enquanto a estadunidense, que chega a uma decisão pela segunda vez na carreira, visa o primeiro. O jogo será realizado no sábado (25), a partir das 5h30 (Horário de Brasília), com transmissão da ESPN 2 e o streaming Disney +.

Sabalenka e Keys já se enfrentaram cinco vezes, com ampla vantagem para Aryna, que venceu quatro duelos. Em quadra dura, mesma condição do Australian Open, foram três jogos, todos com vitória da bielorrussa.

Madison chegou à final após vencer Iga Swiatek, número dois do mundo e favorita para o duelo. A polonesa teve o saque e match-point na mão, mas errou e deu adeus à competição. Keys conquistou a vaga após triunfar por 2 sets a 1 de virada (parciais: 5/7, 6/1 e 7/6 (10/8) , após 2h35min de batalha na quadra central Rod Laver Arena.

Aryna Sabalenka e Madison Keys no Australian Open (Fotos: AFP)

Aryna não deu chances para Paula Badosa e garantiu vaga na decisão. Sabalenka despachou a adversária marcando 2 sets a 0 (parciais: 6/4 e 6/2), após 1h26min de duração na Rod Laver Arena. Este foi o oitavo duelo entre as duas, sexta vitória de Aryna e o sexto triunfo seguido.

