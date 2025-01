João Fonseca é confirmado no top 100 após derrotas de rivais

Após uma semana de espera, João Fonseca pode comemorar sua entrada inédita no top 100 mundial, que acontecerá na próxima segunda-feira (27), no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). A confirmação veio na tarde desta quinta-feira (23), depois da eliminação do americano Aleksandar Kovacevic, 102º colocado, nas oitavas de final do challenger 125 de Quimper, na França, diante do francês Matteo Martineau.

continua após a publicidade

A vaga é garantida, pois Fonseca só poderá ser ultrapassado por mais um tenista na semana e finalizará na pior das hipóteses com a 100ª colocação. Laslo Djere, que segue na briga para entrar no top 100, se garantiu nas quartas de final do challenger 125 de Quimper. O tenista só poderia desbancar o carioca em caso de título na competição, caso termine em segundo lugar, não o ultrapassaria.

➡️ Swiatek perde match-point e Keys fará final do Australian Open contra Sabalenka

➡️Australian Open: Sabalenka frustra Badosa e alcança terceira final seguida

Ainda na rodada do mesmo torneio, outros dois pretendentes também caíram, o cazaque Mikhail Kukushkin e o americano Mackenzie McDonald. Ao longo da semana, nove tenistas estavam na disputa para passar o brasileiro. Desde a criação do ranking em 1973, João Fonseca se tornará o 28º tenista masculino de simples na história do Brasil no top 100.

continua após a publicidade

João Fonseca, durante o Australian Open 2025 (Foto: Martin KEEP / AFP)

Fonseca ficará com 600 pontos após somar 80 da campanha no Australian Open. O tenista foi o brasileiro mais jovem na Era Aberta a entrar na chave de um Grand Slam, passar pelo qualifying e ganhar de um top 10, o russo Andrey Rublev. João caiu para Lorenzo Sonego na segunda rodada.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Três top 100 após sete anos e meio

O Brasil pode ter três top 100 no ranking da ATP, após sete anos e meio. A última vez que isso aconteceu foi em 2017, quando o país teve Thomaz Bellucci como o 55⁠º, Rogério Dutra Silva como o 69⁠º e Monteiro como o 100⁠º. Para isso acontecer, Djere não pode conquistar o troféu do challenger 125 de Quimper. Thiago Monteiro está na disputa para fechar como o 100º e João Fonseca na 99ª posição.