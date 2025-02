Diretor do Rio Open planeja torneio feminino: ‘Sonho mais próximo’

Lui Carvalho, um dos diretores do Rio Open, afirmou que o Brasil pode sediar um novo torneio feminino de tênis. De acordo com Carvalho, há negociações em andamento com a Associação de Tênis Feminino (WTA). Caso elas cheguem a um desfecho positivo, um evento será criado, totalmente desvinculado do ATP 500 do Rio de Janeiro.

— O sonho (de ter um novo torneio feminino em solo brasileiro) está cada vez mais próximo. Ainda não está fechado, mas as nossas intenções continuam a ser de trazer a WTA de volta ao Brasil. Não é um processo fácil. Na verdade, é bem difícil, um risco enorme, apesar do sucesso de Bia (Haddad) e de outras meninas já terem um nome. Estamos cautelosos, mas com boas perspectivas — disse Lui Carvalho, em coletiva no domingo (23), último dia do Rio Open.

Além de ampliar o circuito feminino no Brasil, a direção do Rio Open trabalha em outras frentes, como negociações com atletas. Em 2025, três tenistas top 20 foram anunciados para a competição: Alexander Zverev (2º), Holger Rune (12º) e Lorenzo Musetti (17º). No entanto, apenas Zverev entrou em quadra, já que os outros desistiram do ATP 500 devido a lesões.

— Musetti até esteve no Rio de Janeiro e participou de compromissos com a organização do Rio Open — algo que Rune não fez. O Musetti veio aqui, fez o que tinha que fazer, feliz e contente, apesar de machucado. Mostrou os resultados dos exames. O Rune é o Rune — o diretor do Rio Open.

Lui Carvalho: 'Tênis sul-americano não perderia com torneios na quadra dura'

Uma das estratégias para evitar o esvaziamento do Rio Open nas próximas edições é alterar a superfície da quadra. Segundo a direção, as partidas do torneio carioca poderiam passar para o piso duro, mais alinhado ao que tenistas do topo do ranking buscam neste momento da temporada.

— Acredito que seria um caminho para trazer mais jogadores, um leque maior. O saibro dificulta muito as conversas com os principais nomes. Eles estão mais profissionais. Precisariam sair da Austrália no piso duro, vir para o saibro e depois voltar ao piso duro, algo que fazem menos hoje em dia. Sou muito crítico ao calendário. O tênis sul-americano não perderia se os torneios fossem para a quadra dura. Hoje, os jogadores latino-americanos são de quadra dura: João Fonseca, (Francisco) Cerúndolo também. Continuaremos puxando isso. Envolve vários fatores, mas estamos nos esforçando — garantiu Lui Carvalho.