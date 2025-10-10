Diego Lopes abre o jogo sobre Jean Silva após vitória no UFC: ‘Não quero amizade’
Brasileiros trocaram farpas antes de duelo no Noche UFC em setembro de 2025
O protagonista do Noche UFC, Diego Lopes, voltou a entrar nos holofotes durante a seção de Perguntas e Respostas na Fan Experience do UFC Rio, que acontece neste sábado (11). Com a vitória sobre Jean "Lord" Silva de setembro ainda em evidência, ao Lance!, o brasileiro revelou detalhes sobre como ficou sua relação com o compatriota.
— Na minha opinião, acho que nesse momento as coisas já ficaram para lá. Então, eu sou uma cara de palavra. Eu falei que eu não queria amizade, ele para o lado dele, eu para o meu lado. Não tenho nada contra ele, mas eu acho que é melhor ele ir lá para o lado dele. E é isso, não tem muita coisa para falar sobre isso — afirmou Lopes.
Na época, antes mesmo de entrarem no octógono, os brasileiros agitaram o mundo da luta com farpas trocadas nas redes sociais. Embora as provocações sejam normais no UFC, o soco de Lord na nuca de Lopes, que discutia com a Fighting Nerds - equipe de Jean -, fez com que o brasileiro-mexicano desistisse de qualquer possível reconciliação.
Jean Silva tentou uma aproximação com o adversário nos bastidores, inclusive para parabenizá-lo pela vitória, o que não foi bem recebido por Lopes. Em coletiva, o então campeão, aliás, aproveitou para destacar seu incomodo com a agressão por trás fora de combate.
— Depois (do nocaute), o Jean me deu um soco na nuca. Eu perguntei: “o que aconteceu?”. Eu disse que não sei. Depois disso, esse cara tentou ser legal comigo. Eu não consigo entender. Você está tentando ser meu amigo? Vá para o seu lado. Esse cara me deu um soco na cabeça, na nuca. Eu acho que isso não é legal — declarou Diego, ao UFC após o confronto.
Lopes e Silva protagonizaram um duelo histórico na luta principal do Noche UFC em setembro de 2025. Ambos tiveram seus momentos, mas no fim das contas, melhor para Diego Lopes.
O primeiro round começou com muito estudo, mas logo Diego aproveitou um vacilo do adversário, cinturou e logo colocou o duelo para baixo, conquistando pouco depois a montada. A partir daí, choveu cotovelos, machucando Jean, que conseguiu escapar no fim do assalto.
No segundo round, Silva cresceu bastante e começou a soltar seu muay thai, com muitas cotoveladas de encontro e giratórias, além de golpes muito fortes na curta distância. Porém, quando veio para cima, Lopes o surpreendeu, girando o cotovelo, o colocando no chão e liquidando a fatura.
