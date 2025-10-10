O campeão meio-pesado do UFC, Alex Poatan, foi uma adição de última hora à seção de Perguntas e Respostas durante a Fan Experience do UFC Rio e levou a torcida à loucura com a sua presença. Junto com Norma Dumont, Gilbert Durinho e Diego Lopes, Poatan revelou seu desejo de lutar no Brasil.

Pelo UFC, o novo campeão nunca lutou no Brasil, fazendo sua carreira majoritariamente nos Estados Unidos. Porém, ele revelou que gostaria de lutar em solo brasileiro finalmente, principalmente após o carinho que tem recebido dos fãs após a vitória sobre Magomed Ankalaev.

- Eu gosto de lutar onde me sinto bem. E, poxa, nos últimos combates, tenho me sentido muito bem, com o apoio da torcida, todo mundo gritando meu nome. Mas, realmente, o carinho que tenho sentido no Brasil me faz querer que eu lute mesmo aqui. Então, quero realizar esse desejo – declarou Alex Poatan.

Foco total em Jon Jones no UFC da Casa Branca

Poatan quer enfrentar Jon Jones (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Apesar do desejo de lutar no Brasil, Poatan declarou que vai buscar a luta com Jon Jones na Casa Branca, que deve realmente coincidir com a recuperação de sua fratura no pé.

- Realmente, eu tive um problema no pé, fiz um raio-x aqui e deu uma fratura. Acho que não vai dar tempo de lutar antes e o UFC da Casa Branca é o meu foco. Não penso em outra luta que não seja a do Jon Jones. Acho que ele vai ser verdadeiro, ele já declarou antes que gostaria de me enfrentar, mas se ele não quiser, vamos ver. Mas não penso em outra luta.

FICHA TÉCNICA

UFC FIGHT NIGHT — Rio de Janeiro, BRA

Data: 11 de outubro de 2025

Horário: A partir de 17h (horário de Brasília)

Local: Farmasi Arena, Rio de Janeiro, BRA

Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal

Peso leve: Charles Oliveira x Mateusz Gamrot

Peso galo: Deiveson Figueiredo x Montel Jackson

Peso meio-médio: Vicente Luque x Joel Alvarez

Peso pesado: Jhonata Diniz x Mario Pinto

Peso pena: Ricardo Ramos x Kaan Ofli

Peso pena: Lucas Almeida x Michael Aswell

Card preliminar

Peso mosca: Jafel Filho x Clayton Carpenter

Peso pesado: Vitor Petrino x Thomas Petersen

Peso galo: Bia Mesquita x Irina Alekseeva

Peso palha: Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz

Peso mosca: Lucas Rocha x Stewart Nicoll

Peso galo: Luan Lacerda x Saimon Oliveira