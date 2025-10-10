Antes do UFC Rio, Alex Poatan revela desejo de lutar no Brasil
O campeão meio-pesado do UFC, Alex Poatan, foi uma adição de última hora à seção de Perguntas e Respostas durante a Fan Experience do UFC Rio e levou a torcida à loucura com a sua presença. Junto com Norma Dumont, Gilbert Durinho e Diego Lopes, Poatan revelou seu desejo de lutar no Brasil.
Pelo UFC, o novo campeão nunca lutou no Brasil, fazendo sua carreira majoritariamente nos Estados Unidos. Porém, ele revelou que gostaria de lutar em solo brasileiro finalmente, principalmente após o carinho que tem recebido dos fãs após a vitória sobre Magomed Ankalaev.
- Eu gosto de lutar onde me sinto bem. E, poxa, nos últimos combates, tenho me sentido muito bem, com o apoio da torcida, todo mundo gritando meu nome. Mas, realmente, o carinho que tenho sentido no Brasil me faz querer que eu lute mesmo aqui. Então, quero realizar esse desejo – declarou Alex Poatan.
Foco total em Jon Jones no UFC da Casa Branca
Apesar do desejo de lutar no Brasil, Poatan declarou que vai buscar a luta com Jon Jones na Casa Branca, que deve realmente coincidir com a recuperação de sua fratura no pé.
- Realmente, eu tive um problema no pé, fiz um raio-x aqui e deu uma fratura. Acho que não vai dar tempo de lutar antes e o UFC da Casa Branca é o meu foco. Não penso em outra luta que não seja a do Jon Jones. Acho que ele vai ser verdadeiro, ele já declarou antes que gostaria de me enfrentar, mas se ele não quiser, vamos ver. Mas não penso em outra luta.
FICHA TÉCNICA
UFC FIGHT NIGHT — Rio de Janeiro, BRA
Data: 11 de outubro de 2025
Horário: A partir de 17h (horário de Brasília)
Local: Farmasi Arena, Rio de Janeiro, BRA
Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet
Card principal
Peso leve: Charles Oliveira x Mateusz Gamrot
Peso galo: Deiveson Figueiredo x Montel Jackson
Peso meio-médio: Vicente Luque x Joel Alvarez
Peso pesado: Jhonata Diniz x Mario Pinto
Peso pena: Ricardo Ramos x Kaan Ofli
Peso pena: Lucas Almeida x Michael Aswell
Card preliminar
Peso mosca: Jafel Filho x Clayton Carpenter
Peso pesado: Vitor Petrino x Thomas Petersen
Peso galo: Bia Mesquita x Irina Alekseeva
Peso palha: Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz
Peso mosca: Lucas Rocha x Stewart Nicoll
Peso galo: Luan Lacerda x Saimon Oliveira
