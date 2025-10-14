Calderano e Takahashi estão na final do Pan-Americano de tênis de mesa
Brasileiros brilham juntos e batem dupla norte-americana
Nesta terça (14), casal brasileiro Hugo Calderano e Bruna Takahashi venceram de virada os norte-americanos Jishan Liang e Jessica Reyes-Lai na semifinal por duplas mistas do Pan-Americano de Tênis de Mesa 2025, que está sendo disputado em Rock Hill, nos EUA. Em uma partida equilibrada, eles venceram os estadunidenses por 3 sets a 2, com as parciais de 9-11, 11-7, 11-6, 10-12, 11-5 na partida de semifinal.
Calderano e Takahashi nas quartas do simples
Na segunda (13), os brasileiros já haviam mostrado que o dia seria produtivo. Em sua estreia na chave de simples, Hugo Calderano, atual número 3 do mundo, confirmou todo o seu favoritismo e atropelou Diego Orantes, de El Salvador, por 4 sets a 0. As parciais de 11-7, 11-7, 11-6 e 11-8 ilustram o controle total do brasileiro sobre a partida.
Seguindo o mesmo ritmo, Bruna Takahashi também teve uma estreia tranquila. A brasileira passou com facilidade por Lucia Zavaleta, da Costa Rica, por 4 sets a 0, com parciais de 11-8, 11-4, 11-5 e 11-4.
Individual nas quartas
Hugo Calderano entrou em quadra três vezes e venceu todas. Pela manhã, atropelou Diego Orantes (ESA) por 4 a 0 na estreia do individual. À noite, em jogo duro, superou o experiente Marcelo Aguirre (PAR) por 4 a 1 (11/7, 11/5, 3/11, 11/8, 14/12) para chegar às quartas.
Bruna também não deu chances às adversárias. Foram duas vitórias por 4 a 0 no individual: contra Lucia Zavaleta (CRC) e, nas oitavas, contra a canadense Sunny Zhang, carimbando sua vaga entre as oito melhores.
Leonardo Iizuka teve um dia perfeito, vencendo seus três compromissos. No individual, passou por Jorge Paredes (CHI) por 4 a 0 e, em uma virada sensacional, bateu o americano Jishan Liang por 4 a 2 para ir às quartas. Para coroar, ao lado de Guilherme Teodoro, venceu a forte dupla canadense por 3 a 1 e avançou à semifinal de duplas masculinas.
Felipe Arado foi outro com uma jornada brilhante, com duas vitórias em jogos difíceis no individual: 4 a 2 sobre o argentino Francisco Sanchi e 4 a 2 sobre o canadense Eugene Wang, garantindo o quarto brasileiro nas quartas de final masculinas.
