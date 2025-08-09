Destaque olímpico e craque do skate serão porta-bandeiras na abertura do Pan Júnior

PARAGUAI - O início dos Jogos Pan-Americanos Júnior está marcado oficialmente para este sábado (9). As provas começaram pela manhã, enquanto a cerimônia de abertura acontece a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção. O Brasil já tem definidos os porta-bandeiras para a cerimônia: Juliana Viana, do badminton, e Filipe Mota, do skate.

O anúncio foi feito na base do Time Brasil em Assunção, pelo presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco La Porta, e pelo chefe de missão Leandro Guilheiro. Juliana admitiu surpresa pelo convite, mas não escondeu a alegria por fazer parte do momento,

— Não esperava essa notícia logo cedo, é mais um incentivo para fazer o meu melhor, representar todos os atletas brasileiros, a comissão, todos os funcionários que estão nos ajudando nessa jornada. Farei o meu melhor, estou muito feliz - declarou Juliana.

Aos 20 anos, a atleta natural de Teresina disputou os Jogos Olímpicos de Paris e fez história como a primeira mulher brasileira a vencer uma partida da modalidade. Juliana é campeã do Pan-Americano da modalidade e conquistou três ouros sul-americanos.

O parceiro de Juliana será Filipe Mota, mantendo a 'tradição' brasileira de ter um skatista como porta-bandeira na abertura dos Jogos Pan-Americanos Júnior, já que na primeira edição do evento, em Cali, na Colômbia, Pâmela Rosa assumiu o papel.

— Foi uma surpresa pra mim receber esse convite. É minha primeira vez no Pan Júnior e já poder representar o Brasil nessa cerimônia é muito gratificante. Eu vou honrar a bandeira brasileira, que vai entrar comigo de skate. Vai ser ‘da hora’ demais - disse Filipe.

Juliana Viana, Marco La Porta, Filipe Mota e Leandro Guilheiro na base do Time Brasil (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Resultados do Brasil no primeiro dia

O Brasil iniciou a disputa dos Jogos Pan-Americanos Júnior com classificações no remo. No double skiff masculino, João Ferreira e Daniel Passolo lideraram as eliminatórias e garantiram vaga na decisão. No individual, Julia Moreno passou pela repescagem e também segue na briga por medalha.

