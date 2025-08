Conheça as promessas do esporte brasileiro no Pan Júnior de Assunção

A nova geração de talentos olímpicos entra em ação a partir deste sábado (9), quando inicia a disputa dos Jogos Pan-Americanos Júnior, em Assunção, no Paraguai. O evento chega a sua segunda edição e reúne os atletas mais promissores do continente, com idades entre 12 e 22 anos. O Lance! apresenta abaixo alguns dos principais nomes da deleção brasileira.

continua após a publicidade

➡️Eduardo Paes se mostra otimista sobre candidatura Rio-Niterói para o Pan de 2031

Destaques na natação

Brasileiro com melhor desempenho no Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura, Guilherme Caribé será um dos principais atletas para ficar de olho em Assunção. O baiano de 22 anos chegou a duas finais no país asiático e é uma das principais esperanças para o ciclo olímpico rumo a Los Angeles 2028.

Embaixador dos Jogos Pan-Americanos de Assunção, Guilherme Caribé já se destaca no cenário mundial, com o segundo melhor tempo do ano nos 100m livre. Nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023, o brasileiro foi medalhista de ouro na prova.

continua após a publicidade

Outro destaque brasileiro da natação é Stephanie Balduccini, que também esteve presente no Mundial de Singapura em 2025. A nadadora foi a maior medalhista dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali, com sete ouros em sete provas disputadas.

Stephanie Balduccini foi destaque no primeiro Pan Júnior (Foto: Divulgação/ COB)

Promessa na pista

Aos 21 anos, o cearense Matheus Lima é um dos principais nomes do atletismo brasileiro, com destaque nas provas de 400m, protagonizando disputas ao lado de Alison dos Santos, o Piu. Em 2024, Matheus fez sua estreia em Jogos Olímpicos, em Paris, e chegou à semifinal dos 400m com barreiras. Na atual temporada, o atleta foi vice-campeão da etapa da China da Diamond League, nas provas de 300m com barreiras e 400m com barreiras.

continua após a publicidade

Judô em ascensão

Luan Almeida, de 19 anos, é um dos talentos que representará o judô brasileiro nos Jogos Pan-Americanos. Nesta temporada, o atleta, que compete na categoria até 81kg, esteve ao lado de Bia Souza, Rafaela Silva, Daniel Cargnin e outros grandes nomes da seleção na disputa do Mundial de Budapeste.

Outro nome de destaque na delegação do judô é o de Clarice Ribeiro, de apenas 17 anos. Natural de Manaus e bicampeã mundial sub-18, a judoca da categoria até 48kg fez sua estreia em competições sênior na atual temporada e logo subiu ao pódio, com a prata no Open de Varsóvia.

As promessas do judô, modalidade que mais trouxe medalhas para o Brasil em Jogos Olímpicos, terão uma grande referência na delegação que vai ao Paraguai, já que Leandro Guilheiro, medalhista olímpico de judô em Atenas (2004) e Pequim (2008), será o chefe de missão da delegação brasileira nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção.

De olho no tênis de mesa

O tênis de mesa, uma das modalidades que mais tem ganhado popularidade entre os brasileiros recentemente, também estará representado em Assunção. Um dos destaques da seleção é o jovem Leonardo Iizuka, de 19 anos, número 81 no ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF).

Presente nos principais torneios do circuito mundial, Leonardo foi reserva da seleção nos Jogos Olímpicos de Paris e defende o clube Ochsenhausen, pelo qual conquistou o título da Liga Alemã em 2025, ao lado do compatriota Hugo Calderano.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte