Destaque mundial do esqui desiste da aposentadoria e se naturaliza brasileiro

Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 11:27 • Rio de Janeiro (RJ)

Lucas Braathen, um dos esquiadores mais promissores do planeta, desistiu da aposentadoria e resolveu voltar a competir, mas agora pelas cores do Brasil. Filho de mãe brasileira e pai norueguês, o atleta de 23 anos defendia a Noruega até setembro do ano passado, quando anunciou que encerraria a carreira.

Ao comentar a aposentadoria em coletiva de imprensa, o esquiador afirmou que estava finalmente se sentindo livre e feliz. No entanto, o noticiário norueguês informou que a decisão surgiu de um conflito com a federação de esqui do país nórdico sobre direitos de imagem. A naturalização vinha sendo especulada e, também segundo periódicos da Noruega, deve ser oficializada nesta quinta-feira (7), através de outra coletiva de imprensa, em Salzburgo, na Áustria.

Na temporada passada, Lucas ganhou o circuito da Copa do Mundo no slalom, foi sétimo no slalom gigante e quarto na soma das quatro provas do esqui alpino. Ele era o mais novo entre o top-10 da competição. Considerado um dos atletas mais promissores da modalidade, o brasileiro chocou os fãs do esporte ao anunciar a aposentadoria precoce.

Apesar de ter crescido na Noruega, Lucas Braathen tem relação próxima com o Brasil. Em entrevista ao "UOL", ainda em 2020, o esquiador revelou que adora visitar o país, é apaixonado por futebol e gostaria de aproximar os brasileiros dos esportes na neve.