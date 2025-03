Destaque do Clippers, James Harden desabafa sobre desvalorização na NBA

James Harden voltou a apresentar um bom nível em sua segunda temporada com o Los Angeles Clippers. Na reta final da temporada regular da NBA 2024/25, o armador é um dos líderes da franquia na promissora campanha que pode levar a equipe de volta aos playoffs. Apesar disso, o jogador de 35 anos confessou ao "Overtime" a sensação de não receber "crédito suficiente" por seu trabalho na liga.

- Não sinto que recebo o crédito suficiente pelo trabalho que coloco nisso. As pessoas querem falar sobre tudo e um pouco mais, sobre coisas que nem sabem. Porém, na realidade, o trabalho está sendo feito. E, se não estivesse sendo feito, essas chances na NBA não estariam acontecendo para mim - declarou Harden.

O início da parceria entre o Clippers e Harden não foi muito vitoriosa para o astro, que terminou a temporada com médias de 16,6 pontos, 5,1 rebotes e 8,5 assistências por jogo. Na época, as fortes críticas o colocavam em destaque nas mídias, o que parece não acontecer agora que voltou a um bom nível na NBA.

Aos 35 anos, James Harden mantém bons números na temporada, o que rendeu sua volta ao NBA All-Star Game. Em questão de estatística, o astro do Clippers acumula 22,5 pontos, 5,8 rebotes, 8,7 assistências e 1,5 roubos de bola por noite na NBA 2024/25. O veterano destacou que a boa fase, no entanto, é resultado de muito trabalho e dedicação fora das quadras, além de seu amor pelo basquete.

- Eu realmente amo o basquete. Foi o que me trouxe até aqui e é a prioridade número um. E, agora que estou ficando mais velho, a alimentação adequada, o sono e a recuperação são muito importantes, e tenho me dedicado a isso. Em qualquer coisa na vida, se você coloca o trabalho, os resultados vêm. Às vezes, você trabalha duro e faz jogos ruins, mas, na maioria das vezes, as coisas boas vão acontecer - concluiu.

Na atual temporada, o Los Angeles Clippers ainda lutam para se estabelecer na parte de cima da tabela da Conferência Oeste. Atualmente na oitava colocação, a franquia está empatado com o Minnesota Timberwolves na zona de play-in e disputa com o Golden State Warriors a última vaga dos playoffs, onde estava até a derrota deste domingo (30). O time de James Harden perdeu por 127 a 122 para o líder do Leste, o Cleveland Cavaliers.

