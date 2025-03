Ex-dono do Mavericks, Mark Cuban se envolve em novas polêmicas na NBA

Não é a primeira vez, e provavelmente não será a última, que o Dallas Mavericks gera polêmica na comunidade do basquete americano, especialmente desde a virada do ano. Desta vez, o responsável por colocar o time nas mídias foi o ex-dono Mark Cuban, que aproveitou seu perfil no Facebook para "desabafar". Uma das declarações do dirigente, no entanto, foi rebatida por Adam Silver, comissário da NBA, e até por um ex-funcionário da franquia texana.

NBA rebate Mark Cuban

Em suas redes sociais, Mark Cuban declarou que a NBA o havia impedido de seguir na presidência das operações do Dallas Mavericks durante o processo de venda da franquia. Vale lembrar que a transação foi finalizada em dezembro de 2023, quando o então dono vendeu o time para a família Adelson.

- Na verdade, eu esperava comandar o basquete após a venda. Porém, a NBA não me deixou colocar isso no contrato. Eles retiraram. Achei que a família Adelson cumpriria sua palavra porque não sabiam a primeira coisa sobre cuidar de um time. No entanto, alguém com certeza mudou de ideia - escreveu Cuban.

Apesar das declarações de Cuban, a situação foi diferente, segundo Adam Silver. Em entrevista ao "Front Office Sports", o comissário aproveitou para desmentir a suposta interferência que a NBA teve durante o acordo de venda do Mavericks. Ele ainda destacou que a liga norte-americana foi apenas informada sobre a mudança de comando, que passou a ser de Patrick Dumont, e finalizou que o problema esteve na compreensão de Mark sobre o negócio.

- O controle final foi claro de forma absoluta, conforme apresentando ao nosso controle, de que a palavra final de qualquer atividade de basquete caberia a Patrick Dumont. E eu acho que Cuban reconheceu isso - afirmou Adam Silver, que completou:

- Se a expectativa de Cuban era de que teria um papel maior nas operações de basquete, não acho que ele teria sugerido que houvesse uma questão contratual envolvida. Isso foi apenas a compreensão dele sobre como seria o arranjo entre ele e Dumont.

Embate entre Cuban e ex-funcionário envolve Luka Doncic

Uma das maiores trocas da história da NBA aconteceu há quase dois meses e ainda gera grande polêmica nas redes sociais. A negociação que tirou Luka Doncic do Dallas Mavericks, e o levou para o Los Angeles Lakers, não teve aparente culpa de Mark Cuban. Apesar disso, o ex-gerente de eventos da franquia, Gavin Mulloy, acredita que o dirigente "deveria ser expulso de Dallas", opinião que compartilhou no Facebook.

Ao ver a publicação, Mark Cuban respondeu com uma nova provocação, ao perguntar quanto dinheiro o ex-funcionário teria ganhado com o bônus pela venda do Mavericks. Mulloy, por sua vez, rebateu que "não o suficiente" e ainda completou afirmando que devolveria o "dinheiro sujo" de Cuban de volta pelo retorno de Doncic a Dallas.

A resposta de Cuban para a última declaração de Mulloy dividiu opiniões nas redes sociais. Alguns torcedores o defenderam e outros consideram que o ex-dono do Dallas Mavericks está errado, principalmente por discutir na internet. Vale destacar que Mark se isentou da "culpa" pela saída de Luka Doncic, ao afirmar que foi uma ação de "Nico (Harrison, GM dos Mavs) e dos novos donos". Confira resposta na íntegra:

"Gavin Mulloy, você não disse uma palavra quando esse dinheiro apareceu na sua conta, disse? Parecia bom quando chegamos às finais, não parecia?

Fiz tudo o que pude por 23 anos. Mantive os preços mais baixos não só do que qualquer time da NBA, mas também mais baixos do que times universitários. Eu tinha ingressos a $ 2 por vários anos. Quando vendi, ainda havia 4.000 ingressos por menos de $ 29.

Ganhei dinheiro em apenas 2 dos 23 anos em que fui o dono majoritário. Perdi centenas de milhões de dólares. E você continuou recebendo seu salário.

Então, meus 'dólares sujos' não arrancaram um pio de você nesses 23 anos. Nem quando você recebia seu cheque a cada duas semanas. Ou quando recebeu seu bônus.

Volte ao que eu disse quando vendi o time. Eu não queria que meus filhos e minha família tivessem que lidar com pessoas como você. Honestamente, me cansei do crescente número de fãs que se tornaram babacas nas redes sociais. Pessoas exatamente como você.

Eu paguei seu salário. Eu paguei um bônus que nem precisava te dar. Nico e os novos donos fizeram algo que nenhum de nós gostou e você decide tentar mexer comigo.

Obrigado por confirmar que tomei a decisão certa."