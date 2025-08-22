Líder da primeira fase da Liga das Nações, a Seleção Brasileira Masculina de Vôlei sofreu um "tropeço" contra a Polônia e terminou com o bronze. A boa atuação do Brasil na competição, inclusive, rendeu também um título inédito para Maique na VNL, que o elegeu como melhor líbero da temporada. Apesar do sólido desempenho, em conversa exclusiva com o Lance!, o atleta confessou que a conquista foi uma grande surpresa.

— Primeiramente eu fiquei em choque, porque eu não esperava, mas foi ótimo. Eu fiquei muito feliz com todo o resultado, acho que a gente fez uma excelente companhia. A gente conseguiu conseguir ficar em primeiro na fase final. Demos uma caída no nosso rendimento, mas estava dentro do pacote, até porque a gente é uma seleção jovem, então a gente está buscando um padrão e manter esse padrão é difícil — destacou Maique.

O "choque" do levantador não está conforme as estatísticas da VNL na temporada de 2025. Em questão de números, Maique liderou as principais médias entre os jogadores de todas as seleções. O líbero anotou o maior número de recepções, com 70, além de se destacar com quase 8 em média por partida e 47.79% de aproveitamento.

— Acho que sela muito do meu trabalho, de tudo que estou construindo há anos, não só essa temporada ou os outros sete anos que estive aqui na seleção buscando essa oportunidade. Mas é um trabalho de uma vida toda, então eu busquei estar mais tranquilo — confessou o líbero.

O desempenho de Maique não foi de um dia para o outro, como destacou o líbero. Em seus anos de Seleção Brasileira, o atleta enfim conquistou a chance de assumir a titularidade incontestada durante toda a VNL, assim como para o Mundial de Vôlei em setembro. Vale destacar que o Brasil ainda participará do tradicional Torneio Memorial Wagner entre os dias 29 e 31 de agosto.

Compromissos da Seleção Brasileira de Vôlei masculino

O roteiro da Seleção Brasileira está seguindo uma intensa rotina de treinos e jogos desde o início de junho, quando iniciou a Liga das Nações de Vôlei (VNL). Os jogos do torneio internacional foram marcados por uma grande atuação da equipe masculina, que "sofria" com decisivas renovações no elenco. A saída da dupla entre Bruninho e Lucão é um exemplo dessas mudanças.

Com a conquista do bronze, no dia 3 de agosto, os jogadores e comissão técnica tiveram breves férias até segunda-feira passada (11), quando se reapresentaram à Seleção. Os treinos, então, voltaram com um novo objetivo em mente: o Mundial. Ainda com esse pensamento, o Brasil parte para Cracóvia, na Polônia, visando à disputa do torneio amistoso.

Em relação à programação geral, a equipe se mantém no Rio de Janeiro até terça-feira que vem, no dia 26 de agosto, quando enfim viaja para sua primeira parada na Europa. Apesar isso, o fim de semana será de folga para a delegação brasileira.