Craque da Kings League é eleito melhor jogador do mundo de F7 pela segunda vez consecutiva

Camisa 10 da FURIA consolida hegemonia brasileira no cenário internacional

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 09/02/2026
16:50
Atualizado há 3 minutos
Lipão, do Brasil e da FURIA, recebe prêmio das mãos de Neymar (Foto: Divulgação)
Lipão, do Brasil e da FURIA, recebe prêmio das mãos de Neymar (Foto: Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O topo do mundo do Futebol 7 continua brasileiro. Pelo segundo ano consecutivo, o brasileiro Lipão, craque da FURIA FC na Kings League, time de Neymar Jr., foi coroado como o melhor jogador do mundo em 2025 pela Football 7 International Federation (FIF7).

Lipão, jogador da Furia FC, time de Neymar na Kings League
Lipão, jogador da FURIA FC, time de Neymar na Kings League (Foto: Kings League/Divulgação)

O anúncio consolida uma fase extraordinária do camisa 10, que se tornou o rosto da modalidade tanto em solo nacional quanto nos gramados da Kings League. Atualmente defendendo a FURIA, Lipão tem sido um dos diferenciais técnicos que colocam o Brasil em um patamar isolado no esporte.

A premiação não é por acaso. O desempenho de Lipão em 2025 foi marcado pela consistência e pelo brilho em momentos decisivos. Entre os principais feitos que garantiram o bi, destacam-se:

Bicampeonato da KWC Nations (Copa do Mundo da Kings League): Junto com o Kelvin e outros craques, Lipão foi liderança técnica absoluta na conquista da Seleção Brasileira.

Protagonismo na FURIA: O craque elevou o nível competitivo da equipe, unindo marketing e resultado dentro de campo.

Domínio na Kings League: Adaptado ao formato de entretenimento e alto rendimento, Lipão se tornou um dos atletas mais temidos pelos adversários internacionais.

Brasil vence Catar na Kings World Cup (Foto: Reprodução)
Kelvin e Lipão comemoram vitória do Brasil sobre Catar na Kings World Cup (Foto: Reprodução)

Com a conquista, Lipão não apenas entra para o seleto grupo de bicampeões mundiais, mas reafirma a hegemonia do Brasil no Fut 7. A premiação da FIF7 é considerada o "Ballon d'Or" da modalidade, e manter o troféu em mãos brasileiras reforça o talento brasileiro no futebol.

