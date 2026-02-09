Craque da Kings League é eleito melhor jogador do mundo de F7 pela segunda vez consecutiva

O topo do mundo do Futebol 7 continua brasileiro. Pelo segundo ano consecutivo, o brasileiro Lipão, craque da FURIA FC na Kings League, time de Neymar Jr., foi coroado como o melhor jogador do mundo em 2025 pela Football 7 International Federation (FIF7).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Lipão, jogador da FURIA FC, time de Neymar na Kings League (Foto: Kings League/Divulgação)

O anúncio consolida uma fase extraordinária do camisa 10, que se tornou o rosto da modalidade tanto em solo nacional quanto nos gramados da Kings League. Atualmente defendendo a FURIA, Lipão tem sido um dos diferenciais técnicos que colocam o Brasil em um patamar isolado no esporte.

+Aposte na vitória do seu time favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

A premiação não é por acaso. O desempenho de Lipão em 2025 foi marcado pela consistência e pelo brilho em momentos decisivos. Entre os principais feitos que garantiram o bi, destacam-se:

Bicampeonato da KWC Nations (Copa do Mundo da Kings League): Junto com o Kelvin e outros craques, Lipão foi liderança técnica absoluta na conquista da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

Protagonismo na FURIA: O craque elevou o nível competitivo da equipe, unindo marketing e resultado dentro de campo.

Domínio na Kings League: Adaptado ao formato de entretenimento e alto rendimento, Lipão se tornou um dos atletas mais temidos pelos adversários internacionais.

Kelvin e Lipão comemoram vitória do Brasil sobre Catar na Kings World Cup (Foto: Reprodução)

Com a conquista, Lipão não apenas entra para o seleto grupo de bicampeões mundiais, mas reafirma a hegemonia do Brasil no Fut 7. A premiação da FIF7 é considerada o "Ballon d'Or" da modalidade, e manter o troféu em mãos brasileiras reforça o talento brasileiro no futebol.