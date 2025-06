Torcida ‘seca’ os EUA em partida contra a Ucrânia na VNL masculina

A torcida brasileira segue torcendo contra os EUA na Liga das Nações de Vôlei (VNL). Na partida desta quarta-feira (11), os torcedores impulsionaram a Ucrânia na vitória em 3 a 0 sobre os americanos. Dessa vez sem vaias, os brasileiros no Maracanãzinho vibraram a cada ponto dos ucranianos. Com o ginásio inda não muito cheio, os torcedores aguardavam a partida entre Brasil e Irã, às 17h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Gabi Guimarães reforça Seleção feminina para a 2° semana de VNL

Não é a primeira vez que os Estados Unidos não foram bem aceitos pela torcida do Maracanãzinho: na etapa feminina, os americanos chegaram a ser vaiados no jogo contra a Tchéquia.

Torcida no Maracanãzinho na estreia da disputa masculina (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

Até o momento, os Estados Unidos só venceram a partida contra a Coreia do Sul, no último domingo, em partida da disputa feminina. No jogo contra a Tchéquia, os americanos começaram vencendo, mas levaram a virada no terceiro set do jogo.

continua após a publicidade

A partida contra a Ucrânia marou a estreia dos Estados Unidos na disputa masculina. Jogando abaixo do nível da seleção oponente, os americanos não venceram nenhum set. Eles reagiram somente na última parte do jogo, mas mesmo assim não superaram os ucranianos.

Estados Unidos e Ucrânia na VNL Masculina disputada no Maracanãzinho (Foto: Divulgação / VNL)

Partida entre os EUA e Ucrânia na VNL

A partida no Maracanãzinho começou com certa dominância dos ucranianos. Eles emplacaram fortes bolas contra os Estados Unidos, que não seguravam os ataques. Em um set que nunca ficou atrás do placar, a Ucrânia fechou sem muitas dificuldades o 25 a 22.

continua após a publicidade

Os ucranianos abriram os pontos da segunda parte do jogo. A Ucrânia seguiu mantendo seu bom nível de jogo, principalmente na parte defensiva. Os americanos até conseguiram ficar na frente em alguns momentos, mas nada muito considerável. Em mais um set tranquilo, a Ucrânia ampliou a vantagem e fechou em 25 a 20.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No terceiro set, os Estados Unidos finalmente reagiram. Começaram o jogo com forçando os erros ucranianos. No início do set, o bloqueio dos Estados Unidos funcionou e a Ucrânia errava na defesa. Já na metade, os ucranianos vieram aumentando o nível de jogo. Mesmo com os seguidos saques errados, a Ucrânia venceu o set mais complicado da partida por 25 a 22, fechando o jogo em 3 a 0.