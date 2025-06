Um dos maiores ídolos da história do vôlei de praia brasileiro, Emanuel Rego foi um dos nomes presentes na primeira edição da Corrida Time Brasil, organizada pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). O ex-jogador correu a maratona de 5km em 27 minutos e 35 segundos, ao lado de outros medalhistas brasileiros dos Jogos.

continua após a publicidade

➡️ Triatleta Luisa Baptista volta a competir após sofrer 28 fraturas em atropelamento

➡️ VNL masculina: veja agenda de jogos do Brasil e histórico das partidas

Após a corrida, o medalhista de ouro em Atenas-2004 brincou com as possibilidades de jogar mais uma edição das Olimpíadas por ainda apresentar um bom porte físico, mas deixou a responsabilidade nas mãos da geração atual.

continua após a publicidade

- Sou super satisfeito com as medalhas que consegui, agora é deixar para a geração nova. Eles estão no momento de brilhar. Para mim, a coisa mais importante é tocar as pessoas com o esporte. Estou aqui por causa disso - declarou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Perguntado pela reportagem do Lance! sobre o jogo mais especial de sua carreira, Emanuel não ficou em cima do muro e escolheu a semifinal olímpica na Grécia, quando, ao lado do lendário Ricardo, superou Stefan Kobel e Patrick Heuscher, da Suíça.

continua após a publicidade

- Eu e Ricardo tínhamos a possibilidade de chegar à final e garantir medalha, e esse jogo foi um dos "piores". 2 a 1, um jogo muito difícil, mas foi ali que tive a sensação de ser pela primeira vez um medalhista olímpico. Então essa alegria de ganhar a primeira semifinal olímpica é inesquecível - afirmou.

Emanuel e Ricardo comemoram medalha de ouro no vôlei de praia masculino dos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004 (Foto: Divulgação/COB)

Na ocasião, a dupla brasileira precisava da vitória para garantir ao menos a medalha de prata. Depois de vencer o primeiro set por 21/14, os dois encontraram dificuldades impostas pelos europeus, que levaram a melhor na segunda parcial por 21/19. No terceiro set, tensão e equilíbrio marcaram o duelo, que chegou a estar empatado por 10/10.

Nos pontos finais, Ricardo e Emanuel brilharam com uma tática de inversão: o paranaense subiu ao bloqueio após saque do baiano, subiu a parede, fez 13/11, e depois, fechou o set em 15/12 para garantir a primeira medalha olímpica da carreira. Na decisão, vitória tranquila por 2 sets a 0 (21/16 e 21/15) sobre os espanhóis Javier Bosma e Pablo Herrera para ficarem marcados na história.

📲 Acompanhe tudo sobre os esportes mais variados no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.