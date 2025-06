O brasileiro Italo Ferreira, vice-líder do ranking mundial de surfe, foi eliminado pelo australiano Joel Vaughan nas oitavas de final da etapa de Trestles da WSL. A derrota aconteceu nesta quarta-feira (11) em San Clemente, Estados Unidos, em uma bateria marcada por manobras aéreas, com placar final de 16.87 a 16.20 para o surfista da Austrália.

O campeão olímpico e mundial encerrou sua participação na nona colocação da oitava etapa da temporada. Vaughan, que ocupa a 16ª posição no ranking, conseguiu a classificação com uma manobra decisiva no último minuto da bateria.

A disputa começou com Italo executando dois aéreos em uma onda à esquerda, sendo o principal um rodado que lhe rendeu 6.67 pontos. O australiano respondeu imediatamente com manobras de borda que resultaram em 6.70.

O brasileiro ampliou sua vantagem ao conseguir 7.83 em outra onda à esquerda, elevando seu somatório para 14.50. Vaughan, no entanto, assumiu a liderança ao destruir uma direita que lhe valeu 8.57, seguida de outra onda que somou 7.43 pontos, totalizando 16.00.

Italo reagiu com sua melhor nota na bateria, um 8.37, retomando a ponta com 16.20 pontos. Quando restava apenas um minuto para o fim da disputa, o australiano precisava de 7.63 para a virada e conseguiu 8.30 com um aéreo Superman, fechando a bateria com 16.87 pontos.

O que vem por aí em Trestles

Nas quartas de final, Joel Vaughan enfrentará o vencedor do confronto entre o bicampeão mundial Filipe Toledo e o americano Griffin Colapinto. O Brasil ainda mantém representantes na competição, com Yago Dora e João Chianca se enfrentando em outra bateria das oitavas.

O vencedor do duelo entre os brasileiros terá pela frente quem passar do confronto entre o australiano Ethan Ewing e o americano Jake Marshall nas quartas de final da competição que acontece em Trestles, ponto de surfe conhecido por proporcionar ondas de qualidade para manobras progressivas.

