Amasso da Itália e virada árabe: como foi a primeira rodada da Kings World Cup

Começou neste sábado (3), a Kings World Cup Nations, considerada uma Copa do Mundo, com cinco jogos para abrir a primeira rodada. Itália, Arábia Saudita, Chile e Estados Unidos levaram a melhor na estreia. O duelo entre Brasil e Espanha encerra o dia.

Itália amassa a França no primeiro jogo da Kings World Cup

Itália saiu na frente antes dos dois minutos, mas o gol foi anulado após revisão. Ainda no primeiro tempo, a equipe conseguiu a vantagem com o uso da carta secreta: Matteo Perrotti foi escolhido como "star player" e, quando balançou as redes, seu gol valeu por dois. A França tentou diminuir pouco depois, mas também teve seu gol anulado pelo VAR.

Na volta do intervalo, o lançamento do dado determinou que a partida seguiria com apenas um jogador de linha de cada equipe. O craque Perrotti fez mais dois para a Itália logo de cara, com bola rolando e no shootout. Alessandro Colombo deixou o seu, colocando 5 a 0 no placar.

Passado o período do dado, as equipes completas voltaram ao campo. A Itália fez mais um com Simone Lo Faso e no pênalti do presidente. A França não converteu o pênalti do presidente e permaneceu zerada. Perotti, no shootout, fechou a conta por 8 a 0.

Arábia Saudita vira sobre o México no finalzinho

O México abriu o placar logo no primeiro minuto, com José Askenazi, mas a Arábia Saudita logo descontou, com Abdullah Alaqeeli. Hussam Taha, aos 13 minutos, virou o jogo para os árabes.

continua após a publicidade

O lançamento do dado no intervalo definiu uma disputa de x1 nos primeiros minutos do segundo tempo. Foi nesse período que o camisa 10 do México, Obed Martinez, deixou tudo igual. Alexis Silva deu sequência ao embalo e fez 3 a 2, colocando a equipe na frente mais uma vez.

Aos 37 minutos, a Arábia Saudita empatou novamente com um golaço de Abdullah Alaqeeli, a longa distância. Logo na sequência, Nawaf Aroan sacramentou a virada por 4 a 3.

Chile vence Holanda no shootout

O Chile abriu o placar logo aos 2 minutos, com o goleiro Matias Herrera, que se aproveitou do vacilo da defesa adversária e fez o primeiro do Chile. A Holanda descontou com Yuya Ikeshita, pouco depois.

Apesar de desperdiçar a cobrança do pênalti do presidente, com o streamer Shelao, o Chile voltou a liderar o placar com gol de Ezequiel Luna. A vantagem não durou muito, já que o influenciador Chatmo converteu o pênalti do presidente para a Holanda, deixando tudo igual por 2 a 2.

O Chile abriu uma carta coringa e garantiu uma pênalti. Nacho Herrera foi para a cobrança e fez o terceiro do Chile aos 31 minutos, mas Mohamed Chih, com bela finalização, empatou mais uma vez.

O jogo foi decidido no shootout, um duelo de x1 entre o jogador de linha e o goleiro. Ali, o Chile levou a melhor por 3 a 1 e garantiu a vitória.

Estados Unidos supera Japão na Kings World Cup

Os Estados Unidos não deram muita chance para o Japão no início do duelo. O primeiro gol veio aos quatro minutos, com Roc Bacells, em cobrança de falta. Aos 16 minutos, o streamer Castro converteu o pênalti do presidente e ampliou para 2 a 0.

Após o lançamento do dado no intervalo, o jogo seguiu com uma disputa de x1, que os Estados Unidos aproveitaram para ampliar a vantagem. Roc Bancells deixou o seu segundo no jogo, fazendo 3 a 0.

Ainda deu tempo de Bancells fazer mais um quando os Estados Unidos utilizaram a carta secreta e ganharam um shootout. O Japão respondeu aos 28 minutos, com Keisuke, e diminuiu ainda mais a vantagem ao converter o pênalti do presidente, fazendo 4 a 2. O último gol do jogo veio dos pés do brasileiro Gabriel Costa, sacramentando a vitória dos Estados Unidos por 5 a 2